NBA: وستبروك يتألق ويعيد البريق لأوكلاهوما

وحقق وستبروك، أفضل مسجل في الدوري هذا الموسم، 32 نقطة و17 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليرفع عدد الثلاثيات المزدوجة في مسيرته إلى 54. ويبدو اللاعب على الطريق الصحيح لمحاولة كسر الرقم القياسي الذي يحمله أوسكار روبرتسون في عدد الثلاثيات المزدوجة (41، حققه في موسم 1961-1962).

ولا يزال أمام وستبروك 44 مباراة في الموسم العادي.

إلى ذلك، واصل نجم شيكاغو بولز جيمي باتلر تقديم مبارياته الكبيرة ليساهم في فوز فريقه على تورونتو رابتورز 123-118 بعد التمديد.

وسجل باتلر 42 نقطة، وهي المرة الثانية يسجل أكثر من 40 نقطة، بعد تسجيله 52 نقطة امام تشارلوت هورنتس الاثنين.

إلا أن المباراة لم تكن سهلة على فريق باتلر وزميله دواين وايد الذي أضاف 20 نقطة، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم تورونتو 61-48. وقلص شيكاغو الفارق في الربع الثالث الذي انتهى 86-74.

إلا أن باتلر سجل عشر نقاط في الربع الاخير، ليفرض فريقه التمديد.

وفي سان أنتونيو، حقق سيبرز فوزاً مريحاً على تشارلوت هورنتس 102-85، هو الثلاثين له هذا الموسم في 37 مباراة.

كما فاز فاز أتلاتنا هوكس على دالاس مافريكس 97-82، وبوسطن سلتكس على نيو اورليانز بيليكانز 117-108، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناغتس 121-106، ويوتا جاز على مينيسوتا تمبروولفز 94-92، وانديانا بايسرز نيويورك نيكس 123-109