NBA: كازنز يحقق رقماً لافتاً لهذا الموسم

وحسم نجم ساكرامنتو مباراة الثلاثاء في ثوانيها الأخيرة، والتي تخللها طرده للحظات لنيله الخطأ الفني الثاني إثر صراخه على لاعبي احتياط بورتلاند.

وبعد توجهه إلى غرفة تبديل الملابس، عاد الحكام عن قرارهم، ليعود كازنز لتنفيذ رمية حرة، قبل التقاط كرة مرتدة عقب محاولة لبورتلاند ويسجل ثلاثية قبل 35 ثانية ليقود فريقه الى الفوز.

وبات كازنز أول لاعب في تاريخ ساكرامنتو يسجل 55 نقطة في أكثر من مباراة، إلا إنه لم يرغب في الحديث عن ذلك بعد المباراة، بل ركز على ما حصل في الثواني الأخيرة.

وقال "إنه أمر مثير للسخرية، آمل في أن يكون الجميع قد رأى ماذا حصل فعلا".

وحقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الخامس والعشرين وكان على يوتا جاز بفارق 30 نقطة 104-74.

ويحظى ووريرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية حالياً بأفضل سجل في الدوري إذ لم يخسر سوى أربع مرات في 29 مباراة، لكن وصيفه سان أنطونيو سبيرز يلاحقه بقوة بفوزه على هيوستن روكتس 102-100 رافعاً رصيده إلى 23 فوزاً في 28 مباراة.

وعانى كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية للفوز على ميلووكي باكس 114-108 بعد التمديد، ليحقق فوزه العشرين في 26 مباراة.

وكان كليفلاند توج بطلاً في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بعدما جرد غولدن ستايت من اللقب بفوزه عليه في الدور النهائي.

في المباراة الاولى، فرض غولدن ستايت إيقاعه تماماً في الهجوم والدفاع، فسجل نجومه ستيفن كوري وكيفن دورانت وكلاي تومبسون 25 و22 و17 نقطة تواليا، وأدى درايموند غرين دوراً بارزاً أيضاً بتسجيله 15 نقطة وأضاف 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

كما حرم لاعبي يوتا من حرية الحركة ونيل الفرصة للتسجيل، فكان جو جونسون الأفضل في المباراة برصيد 14 نقطة فقط.

ويحتل يوتا المركز الخامس في المنطقة نفسها بـ 18 فوزا في 29 مباراة.

وفي المباراة الثانية، واجه سان انطونيو صعوبة كبيرة لتخطي عقبة هيوستن روكتس بفارق نقطتين فقط ليبقى الضغط على غولدن ستايت.

وكان كاوهي ليونارد ابرز المسجلين لسان انطونيو مع 21 نقطة، واضاف زميله لاماركوس الدريدج 17 نقطة ونجح في 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، لكن جيمس هاردين كان نجم المباراة بدون منازع مع 31 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة لهيوستن.

وهي الخسارة الثامنة في 29 مباراة لهيوستن رابع المنطقة نفسها.

وفي المباراة الثالثة، احتاج كليفلاند الى التمديد لحسم مباراته مع ميلووكي 114-108 بعد تعادلهما في الوقت الاصلي 100-100.

تألق من كليفلاند ليبرون جيمس (34 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة) وكايري ايرفينغ (28 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة)، ومن ميلووكي جاباري باركر (30 نقطة مع 9 متابعات) وجيانيس انتيكوكونمبو (25 نقطة و13 متابعة).

وفي باقي المباريات، فاز لوس أنجليس كليبرز على دنفر ناغتس 119-102، وتورونتو رابتورز على بروكلين نتس 116-104، ونيويورك نيكس على انديانا بيسرز 118-111، واورلاندو ماجيك على ميامي هيت 136-130 بعد التمديد مرتين، وبوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 112-109 بعد التمديد، ونيو اورليانز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-93، وتشارلوت هورنتس على لوس أنجليس ليكرز 117-113