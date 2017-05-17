NBA: غولدن ستايت يتقدم على سان أنطونيو 2-صفر

تقدم غولدن ستايت ووريرز متصدر المنطقة الغربية ضيفه سان أنطونيو سبيرز الوصيف 2-صفر من سبع مباريات ممكنة، في الدور نصف النهائي (نهائي المنطقة الغربية) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ، بفوزه عليه بفارق 36 نقطة 136-100.

في قاعة "أوراكل أرينا" وأمام 19596 متفرجاً، قدم غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في 2015 والوصيف في 2016، أداءً مختلفاً عن مباراته الأولى الأحد أمام سان أنطونيو سبيرز، وتفوق عليه طوال المباراة بفارق مريح، خلافاً لتأخره في المباراة الأولى بفارق بلغ 25 نقطة.

وافتقد سان أنطونيو نجمه كاوي لينارد الذي أصيب في كاحله الأيسر في المباراة الأولى إثر اصطدامه بزازا باشوليا من غولدن ستايت. وقال المدرب غريغ بوبوفيتش إن عودة لينارد إلى المباراة الثالثة المقررة السبت في سان أنطونيو، لن تعرف إلا صبيحة المباراة.

كوري أفضل مسجل

وكان أفضل مسجل لغولدن ستايت الذي حقق فوزه العاشر توالياً في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف"، ستيفن كوري 29 نقطة مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، والاحتياطي الناشئ باتريك ماكاو 18 نقطة مع خمس متابعات، وكيفن دورانت 16 نقطة، ودريموند غرين 13 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، وكلاي طومسون 11 نقطة مع ست متابعات، وكل من الاحتياطيين أيان كلارك وشون ليفينغستون عشر نقاط. ولفت أداء لاعبي الاحتياط في الفريق إذ سجلوا 63 نقطة.

فيما كان أفضل مسجل لسان أنطونيو جوناثون سيمونز مع 22 نقطة بينها 17 في الشوط الأول، والاحتياطي ديفيس بيرتانز 13 نقطة. وشكا المدرب غريغ بوبوفيتش "الأداء الجماعي للفريق، إذا لا نستطيع تحميل لاعب او أكثر نتيجة الخلل، لأن المجموعة كلها لم تعمل كما يجب. نشعر بالأسف لأنفسنا، وعلينا أن نثبت جدارتنا كفريق في المباراة الثالثة".

ونوه المدرب مايك براون بلاعبيه قائلاً "لقد لعبوا بالوتيرة عينها طوال الدقائق الـ 48 للمباراة، وكان الأداء مختلفاً عن بداية المباراة الأولى حيث تأخروا في الدخول في أجواء المباراة".

وشدد على ضرورة تقديم أداء مماثل في المباراة الثالثة، "ولو لعبنا خلافا لما قدمناه اليوم، قد نتعرض للخسارة".

كوري: "لعبنا بطاقة كبرى"-

وقد وصل براون متأخراً إلى القاعة بعض الشيء، إذ علق في زحمة في محيط الملعب، ولم يتعرف إليه رجال الشرطة حين لم يمتثل إلى الوقوف وهو في طريقه إلى الموقف المخصص لسيارته. وقد مازحه مدرب سان أنطونيو غريغ بوبوفيتش بالاتصال به عندما لمحه محاصراً من خمسة من رجال الشرطة.

في حين راقب المدرب ستيف كير فريقه من المدرجات والتقى اللاعبين في غرفة الملابس، وهو لا يزال يتعافى من آثار جراحتين في الظهر خضع لهما الموسم الماضي.

ونوه كوري بأداء الناشئ ماكاو الذي لعب بديلاً لأندريه إيغودالا المصاب، قائلاً: "لقد كان البديل الجيد، وكان جاهزاً على الدوام، وهو يستطيع مواصلة اللعب بالوتيرة عينها وتقديم كل ما عنده في غياب أندريه (إيغودالا)".

وأضاف "تجهد دائما لتحقيق قوة دفع والحفاظ عليها. وقد ركزنا منذ بداية المباراة على الجانب الدفاعي، ولعبنا بطاقة كبرى، خلافا لما كان الامر عليه في الشوط الاول من المباراة الماضية".

وترجم كلام كوري بتقليص فاعلية لاعبي سان أنطونيو، إذ اكتفى الهداف لاماركوس ألدريدج بثماني نقاط. وقد استنكر بوبوفيتش أداء ألدريدج مطالباً إياه "بتحمل مسؤولياته والتسجيل، إذ لا يستطيع أن يكون خجولاً. عليه اللعب بقوة والتسجيل".

وسجل غولدن ستايت رقماً له في الشوط الأول من مباريات الـ"البلاي أوف" بتحقيق 23 تمريرة حاسمة، فضلاً عن تحقيقه 30 تمريرة مماثلة في أربع من مباريات الأدوار الإقصائية هذا الموسم. كذلك عزز كوري رقمه في الرميات الثلاثية في الأدوار الإقصائية مسجلاً على الأقل رمية واحدة في 68 مباراة تواليا في هذه الأدوار. إلا أن الفريق قد يفتقد جهود باشوليا الذي خرج مصاباً في ركبته بعد سبع دقائق لعبا تاركا مكانه لمات بارنز. وسيخضع الأربعاء لصورة بالرنين المغناطيسي بعد إجرائه صورة بالأشعة المقطعية للوقوف على إصابته.