NBA - روكتس يعيد توزيع الأوراق في نهائي المنطقة الغربية

وتألق الثنائي جيمس هاردن (30 نقطة) والموزع كريس بول (27 نقطة)، ليستعيد روكتس أفضلية الأرض عندما يخوض المباراة الخامسة على أرضه الخميس، علماً بأن الفائز في أربع مباريات من أصل سبع يتأهل لنهائي الدوري.

وقال بول بعد الفوز "نعرف مدى صعوبة العودة إذا تأخرنا 1-3. عندما يحين وقت الفوز عليك أن تكون جاهزاً. عرفنا أننا بحاجة لفوز هنا وقد حصلنا عليه".

وبدأ روكتس المباراة بشكل سيء فتأخر صفر-12 واحتاج إلى خمس دقائق لتسجيل سلته الأولى. واستهل حامل اللقب الربع الثاني متقدماً 28-19، بيد أن دفاع هيوستن صنع الفرق في الثاني حيث سجل بول 17 نقطة لوحده.

وبالعودة من غرف الملابس، نجح موزع غولدن ستايت ستيفن كوري، العائد إلى البلاي أوف بعد غياب خمسة أسابيع لإصابة في ركبته اليسرى، في استعادة تقدم المضيف الذي أنهاه متفوقاً 80-70.

لكن هيوستن الذي أنهى الدور المنتظم في صدارة الدوري لم يستسلم وعوض تأخره تدريجاً، قبل أن يتقدم مجدداً بفضل ثلاثية لتريفور أريزا (85-84) قبل 6 دقائق على النهاية.

وأهدر غولدن ستايت سبع رميات ثلاثية متتالية، فيما كان أريك غوردون (14 نقطة) يمنح هيوستن التقدم بفارق 5 نقاط بثلاثية قبل دقيقتين من الصافرة الأخيرة (89-94).

وأعاد كيفن دورانت (27 نقطة و12 متابعة) الأمل لفريقه برميتين حرتين، لكن كوري (28 نقطة) أهدر ثلاثية التعديل في الثانية الأخيرة.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع بطل المنطقة الشرقية بين كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي وبوسطن سلتيكس (2-2).

وأمل بول في أن يبلسم فوز هيوستن على غولدن ستايت جراح قاطني هيوستن بعد اطلاق النار الذي حصل داخل إحدى الثانويات وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص "آمل في أن تكون كرة السلة طريقة للناس لتهدئة عقولهم ولو للحظة".

وأضاف بول أن قدمه اليسرى المصابة تحسنت "القوة الذهنية هامة بمقدار القساوة الجسدية ولقد أظهرنا ذلك".

الدفاع يصنع الفارق

وهذه أول مرة يخسر فيها غولدن ستايت، الباحث عن لقبه الثالث في أربع سنوات، مباراتين في سلسلة واحدة في البلاي أوف منذ قدوم نجمه وهدّافه كيفن دورانت الموسم الماضي.

ورأى دورانت "أتمنى لو قمت بعمل أفضل من حيث السيطرة. حصلنا على فرص للفوز... يجب أن نتحسن في المباراة المقبلة".

وافتقد ووريزر للبديل النشط أندريه إيغوودالا لإصابته في ساقه اليسرى، كما تعرض أحد نجومه كلاي تومسون لإصابة بركبته في الربع الثاني.

وقال موزعه كوري الذي سجل 17 نقطة في الربع الثالث بينها 3 ثلاثيات متتالية "الآن علينا أن تقاتل. أصبحت تجربة حقيقية في البلاي أوف. نحن جاهزون لذلك. الطاقة في غرف الملابس إيجابية حقاً عندما يتعلق الأمر بتصحيح الأمور من أجل الفوز في المباراة الخامسة".

وعانى لاعبو غولدن ستايت كثيراً لإيقاف مد هيوستن الهجومي، ما دفع كوري إلى القول "بعض عملنا الدفاعي إثر علينا في الهجوم".

وفي وقت سجل غولدن ستايت 12 نقطة متتالية في افتتاح المباراة، اكتفى بتسجيل 12 نقطة مماثلة في كامل الربع الأخير، فقال مدربه ستيف كير "لم نعد نمتلك الطاقة. تفوقوا علينا في الربع الأخير وهذا ما صنع الفارق. كانت هذه المباراة بمثابة حرب الخنادق، الجميع تضرر منها".

بدوره، قال مدرب روكتس مايك دانتوني إنه لم يشاهد فريقه يدافع بمثل هذه الجودة "هذا أعلى مستوى نقدمه من الناحية الدفاعية. دفاعنا ساهم بعودتنا، وهم تعرضوا للإرهاق قليلاً في الربع الأخير".