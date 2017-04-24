NBA: تألق وستبروك لا يجنب ثاندر الخسارة

وسيكون هيوستن أمام فرصة حسم بطاقته والتأهل إلى الدور الثاني في المنطقة الغربية عندما يستضيف المباراة الخامسة في ملعبه يوم الخميس.

وحسم هيوستن المواجهة في معقل أوكلاهوما سيتي رغم تألق نجم الأخير راسل وستبروك الذي أصبح ثاني لاعب في التاريخ يحقق "تريبل دابل" في ثلاث مباريات متتالية في البلاي أوف.

وأنهى وستبروك اللقاء وفي رصيده 35 نقطة مع 14 متابعة و14 تمريرة حاسمة وعادل إنجاز الأسطورة ويلت تشامبرلاين ، كما أصبح صاحب أسرع "تريبل دابل" في المواسم العشرين الأخيرة بعدما سجل 17 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة في نهاية الشوط الأول.

لكن مجهود وستبروك الذي حطم هذا الموسم الرقم القياسي من حيث عدد الـ"تريبل دابل" في الموسم المنتظم (42) وأصبح أول لاعب يحقق "تريبل دابل" مع 50 نقطة أو أكثر في البلاي أوف (51 في المباراة الثانية التي خسرها فريقه)، ذهب سدى رغم أن فريقه كان في المقدمة 58-52 مع نهاية الشوط الأول ثم افتتح الثاني بـ10 نقاط مقابل اثنتين فقط لضيفه.

لكن الأخير عاد إلى الأجواء في نهاية الربع الثالث وقلص الفارق الى 4 نقاط 73-77 ثم تقدم في الربع الأخير الذي كانت ثوانيه الأخيرة مثيرة بعدما نجح ستيفن ادامز برمية حرة لمصلحة اوكلاهوما سيتي في آخر 21,7 ثانية وقلص الفارق إلى 4 نقاط.

ثم أخفق في الثانية لكنه التقط المتابعة الهجومية ومرر الكرة الى وستبروك الذي سدد بنجاح من خارج القوس، مقلصا الفارق الى نقطة واحدة فقط لكن لاعب الارتكاز البرازيلي نيني هيلاريو قال كلمته في الوقت القاتل بعدما سجل سلة مع خطأ، ثم ترجم الرمية الحرة بنجاح وحذا حذوه زميله ايريك غوردون الذي ترجم رميتين حرتين في آخر 6,2 ثانية، ممهدا الطريق أمام فريقه لحسم اللقاء.

وستبروك والأداء الجماعي



ولعب نيني دوراً أساسياً في هذا الفوز الغالي جداً، بعدما نجح في جميع محاولاته الـ12 في غضون 25 دقيقة وأنهى اللقاء وفي رصيده 28 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف كل من غوردون ولو وليامز 18 نقطة مع 8 متابعات للأول و7 للثاني، فيما اكتفى نجم الفريق جيمس هاردن بـ16 نقطة (نجح في 5 من محاولاته الـ16) مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

أما من ناحية اوكلاهوما سيتي، فكان ستيفن آدامز ثاني أفضل لاعب بعد وستبروك بتسجيله 18 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف فيكتور اولاديبو 15 نقطة.

لكن الفريق عانى خلال الفترة التي جلس فيها وستبروك على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، إلا أن الأخير رفض بشدة القول بأنه يحمل وحيدا الفريق على كتفيه.

وعلى اوكلاهوما سيتي أن يحاول الفوز في المباراة الخامسة على ملعب هيوستن وإلا سينتهي مشوار الفريق عند الدور الأول للمرة الأولى في مشاركاته السبع الأخيرة في الأدوار الإقصائية (وصل الى نهائي المنطقة عامي 2011 2014 و2016 ونهائي الدوري في 2012 وخرج من الدور الثاني عامي 2013 و2014).

ايزياه توماس يتخطى أحزانه



وفي المنطقة الغربية أيضاً، حقق يوتا جاز فوزه الأول في البلاي اوف بين جماهيره منذ 2010 وإدرك التعادل 2-2 مع لوس انجليس كليبرز بتغلبه عليه 105-98 بفضل جو جونسون الذي سجل 28 نقطة.

ولعب جونسون الذي كان صاحب سلة الفوز في المباراة الأولى في معقل كليبرز، دوراً أساسياً في فوز الأحد بعدما سجل 11 نقطة متتالية في الربع الأخير، بينها سلة التقدم 91-90 في آخر 3,55 دقيقة من اللقاء وذلك بعد أن كان فريقه متخلفا بفارق 7 نقاط قبل هذه الانتفاضة.

وبعد أن سيطر كليبرز على معظم مجريات اللقاء منذ بدايته، فشل في التقدم مجددا بعد سلة جونسون في آخر 3,55 دقيقة، وهو سيعود الآن الى ملعبه "ستايبلس سنتر" الثلاثاء من أجل محاولة استعادة التقدم في هذه السلسلة.

يذكر أن يوتا يخوض البلاي اوف للمرة الأولى منذ أن خرج من الدور الأول في موسم 2011-2012 على يد سان انتونيو سبيرز (صفر-4)، فيما يخوض كليبرز الذي برز في صفوفه كريس بول (27 نقطة مع 9 متابعات و12 تمريرة حاسمة) وجمال كراوفورد (25 نقطة)، الأدوار الإقصائية للموسم السادس على التوالي.

وفي المنطقة الشرقية، انطلقت المواجهة بين بوسطن سلتيكس ومضيفه شيكاغو بولز من نقطة الصفر بعد تعادلهما 2-2 بفوز الأول 104-95 بفضل ايزياه توماس الذي تجاوز وضعه النفسي الصعب ومصرع شقيقته الصغرى شاينا قبل أسبوع في حادث سيارة، وقاد فريقه للفوز الثاني تواليا خارج ملعبه بتسجيله 33 نقطة.

وكان كليفلاند كافالييرز حامل اللقب حسم البطاقة الأولى الى الدور الثاني في المنطقة الشرقية بتقدمه على مضيفه انديانا بيسرز 4-صفر بعد فوزه عليه الأحد بنتيجة 106-102 على ملعب "بانكرز لايف فيلدهاوس"