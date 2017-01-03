NBA: الإنفلونزا لا تمنع جيمس من التألق

وسجل جيمس 26 نقطة، وأضاف 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وطال المرض أيضاً نجم الفريق كيفن لاف الذي سجل 12 نقطة ونجح في 11 متابعة قبل أن يخرج في أواخر المباراة.

وسجل لوف خمس مرات من اصل 19 تسديدة باتجاه السلة، وفشل في أي من رمياته الثلاثية السبع. إلا أن مدرب كافالييرز تايرون ليو أشاد بمساهمته بقوله "لم نكن نعتقد بقدرته على اللعب" مشيراً إلى أن اللاعب خسر 4,5 كلغ من وزنه في الأيام الأخير بسبب تسممه، وكان يعاني أيضاً من أعراض الإنفلونزا.

أضاف "خاض 24 دقيقة بقوة كنا في حاجة إليها. مجرد تواجده على أرضية الملعب كانت مؤثرة".

وفي مباريات أخرى، سجل جيمي باتلر 52 نقطة لشيكاغو بولز، ليقود فريقه للفوز على تشارلوت هورنتس 118-111.

ونجح باتلر في تخطي حاجز الأربعين نقطة للمرة الثالثة هذا الموسم وكان في حاجة إلى نقطة إضافية ليعادل رقمه القياسي الشخصي. كما أضاف خلال المباراة 12 متابعة.

وأشاد به مدربه فرد هيوبرغ بقوله "القول بأنه ظاهرة قليل عليه".

وخاض شيكاغو المباراة في غياب لاعب الارتكاز المخضرم دواين وايد الذي يعاني إصابة في ركبته.

وكان أفضل مسجل في صفوف تشارلوت كيمبا ووكر (34 نقطة و11 متابعة).

وتنتظر شيكاغو بولز مباراة قوية الأربعاء ضد كليفلاند.

وسجل درايموند غرين ثلاثية مزدوجة ("تريبل دبل") ليقود غولدن ستايتت ووريرز إلى الفوز على دنفر ناغتس 127-119.

وحقق غرين 15 نقطة و13 تمريرة حاسمة و10 متابعات، في حين كان زميله كلاي طومسون أفضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة، وأضاف ستيفن كوري وكيفن دورانت 22 و21 نقطة توالياً.

وتقدم ووريرز في الشوط الأول 68-64 وسرعان ما وسع الفارق إلى 14 نقطة في الربع الثالث قبل ان يقلص ناغتس الفارق. إلا أن بدلاء غولدن ستايت اندريه ايغوودولا وديفيد وست وشون ليفينغستون سجلوا نقاطا حاسمة ليوقفوا اندفاعة الفريق المنافس ويؤمنوا الفوز لفريقهم.

وحقق جيمس هاردن ثالث "تريبل دوبل" له ليقلب فريقه هيوستن روكتس تخلفه بفارق 15 نقطة أمام واشنطن ويزادرز، فوزا 101-91.

وسجل هاردن 27 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، في حين أضاف الاحتياطي اريد غوردون 31 نقطة ليقود فريقه إلى فوزه الخامس توالياً.

إلى ذلك، فاز لوس أنجليس كليبرز على فينيكس صنز 109-98، ويوتا جاز على بروكلين نتس 101-89، واورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 115-103، وميلووكي باكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 98-94.