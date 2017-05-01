يوتا جاز إلى الدور الثاني من بلاي أوف الـ NBA

ففي المباراة الأخيرة المتبقية من الدور الأول، تفوّق يوتا على مضيفه كليبرز في المباراة السابعة الحاسمة الأحد، لينهي السلسلة بينهما في صالحه بنتيجة 4-3.

وتأهل يوتا الذي يشارك في البلاي أوف للمرة الأولى منذ 2012، إلى الدور الثاني منه للمرة الأولى منذ 2010، حيث تنتظره مهمة صعبة بدءاً من الثلاثاء أمام غولدن ستايت ووريرز.

ويعد غولدن ستايت، بطل 2015 ووصيف بطل الموسم الماضي، أحد أبرز المرشحين لإحراز لقب 2017، علماً أنه كان صاحب أفضل سجل في المنطقة الغربية والدوري المنتظم.

وعلى رغم صعوبة المواجهة، بدا اللاعب الفرنسي في صفوف يوتا رودي جوبير واثقاً من قدرة فريقه على التقدم، قائلاً "هدفنا هو إحراز اللقب"، مضيفاً أن السلسلة في مواجهة كليبرز "تختصر موسمنا (...) واجهنا العديد من الأمور المعقدة، إلا أن هذا جعلنا أكثر قوة".

وتفوق يوتا بفضل 26 نقطة لغوردن هايوارد و17 نقطة لزميله ديريك فايفورز.

وبعد ربع أول متكافئ انتهى بالتعادل 24-24، بدأ يوتا بفرض سيطرته من الربع الثاني، لينهي الشوط الأول بفارق سبع نقاط 46-39، ثم وسع الفارق مع نهاية الربع الثالث إلى 16 نقطة (79-63).

وشكل هذا الربع منعطفا في المباراة، إذ بلغ الفارق خلال بعض مراحله 21 نقطة. وحافظ يوتا على تفوقه في الربع الأخير، على رغم تقليص لوس أنجليس الفارق مع نهاية المباراة إلى 13 نقطة.

وكان أفضل مسجل لكليبرز دي اندري جوردان برصيد 24 نقطة و17 متابعة، بينما اكتفى كريس بول بـ 13 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.

ومع خروج كليبرز، ودع النجم بول بيرس (39 عاماً) دوري كرة السلة الأميركي بعد مسيرة طويلة أحرز خلالها اللقب مع بوسطن سلتيكس عام 2008. وانضم بيرس إلى كليبرز قبيل انطلاق موسم 2015، ليجتمع مجدداً مع مدربه السابق في بوسطن دوك ريفرز.

وقال بيرس "لقد استمتعت بوقتي فعلاً مع هذه المجموعة هذه السنة. بصرف النظر عما حصل اليوم، أنا سعيد".

وأضاف "مع ما تمكنت من تحقيقه، وما تمكنت من انجازه خلال مسيرتي، لقد قدمت كل ما لدي. لا أندم على أي شيء".

وكان بيرس من أبرز وجوه الدوري الأميركي خلال العقد الأول من القرن الحالي، وهو انضم إلى أسماء أخرى بارزة من تلك الحقبة ودعت الدوري خلال الأعوام الماضية، مثل كوبي براينت وتيم دانكن.

ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات أصل سبع مواجهات ممكنة.