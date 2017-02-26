ووريرز الأسرع إلى البلاي أوف و22 ثلاثية لروكتس

ورفع غولدن ستايت رصيده إلى 49 فوزاً و9 خسارات في صدارة المنطقة الغربية، فحجز بطاقته إلى البلاي أوف في 25 شباط/فبراير، محطماً رقمه الخاص عندما تأهل الموسم الماضي في 27 شباط/فبراير.

وبرغم افتقاده هدافه كيفن دورانت لإصابة في يده اليسرى، حقق غولدن ستايت فوزاً سهلاً بقيادة الموزع ستيفن كوري (27 نقطة) وكلاي تومسون (24 نقطة).

وقال تومسون: "أنا فخور بذلك، أن نقوم بذلك لخمس سنوات على التوالي، فهذا أمر جيد، آمل أن نستمر في ذلك حتى انتهاء مسيرتنا".

حقق هيوستن روكتس رقماً قياسياً بتسجيله 22 رمية ثلاثية في سلة ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز، وتغلّب عليه 142-130 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتصدر نجم روكتس جيمس هاردن لائحة المسجلين في فريقه مع 24 نقطة بينها 5 ثلاثيات و10 تمريرات حاسمة.

وسجل ثمانية لاعبين من أصل 10 لروكتس 10 نقاط أو أكثر.

وزرع روكتس 22 ثلاثية من 58 محاولة، وهذه المرة الثامنة هذا الموسم يتخطى فيها عتبة الـ20 ثلاثية. وحطم روكتس الرقم القياسي الذي كان بحوزة غولدن ستايت ووريرز في موسم 2015-2016.

وقال لاعب مينيسوتا الكندي اندرو ويغينز الذي سجل 30 نقطة: "لا شيء يمكننا القيام به، لقد أمضوا المباراة يسددون الكرة".

وأضاف للفائز راين اندرسون 18 نقطة بينها 4 ثلاثيات والبديل اريك غوردون 14 نقطة بينها 4 ثلاثيات.

وأفسد نجاح روكتس من خارج القوس تألق لاعب ارتكاز مينيسوتا كارل-انتوني تاونز صاحب 37 نقطة و22 متابعة.

وفي كليفلاند، غاب "الملك" ليبرون جيمس بسبب التهاب في حلقه، فخسر فريقه كافالييرز حامل اللقب أمام ضيفه شيكاغو بولز 117-99.

وحقق جيمي باتلر ثلاثية مزدوجة "تريبل دبل" للفائز مع 18 نقطة و10 تمريرات حاسمة و10 متابعات.

وكان زميله دواين وايد قريباً من تحقيق الإنجاز عينه بتسجيله 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

وهذا الفوز الرابع على التوالي لبولز وقد هزم كليفلاند في مواجهاتهما الثلاث هذا الموسم.

وسجل للخاسر كايري إيرفينغ 34 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وفي باقي المباريات، فاز ميامي هيت على انديانا بيسرز 113-95، ودالاس مافريكس على نيو أورليانز بيليكانز 96-83، ونيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 110-109، وأورلاندو ماجيك على أتلانتا هوكس 105-86، وتشارلوت هورنتس على ساكرامنتو كينغز 99-85.