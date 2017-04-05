وستبروك يدخل تاريخ الـNBA من أوسع أبوابه

وتساوى بذلك وستبروك مع اللاعب الأسطوري أوسكار روبرتسون.

وأتى إنجاز وستبروك (28 عاماً) في معادلة الرقم الذي حققه روبرتسون عندما كان لاعباً في صفوف رويالز سينسيناتي (ساكرامنتو كينغز حالياً) موسم 1961-1962، في فوز فريقه على ميلووكي باكس 110-79 ضمن مباريات الدوري الثلاثاء.

وتبدو الفرصة متاحة أمام وستبروك لتحطيم الرقم مع تبقي خمس مباريات من الموسم العادي قبل انطلاق الادوار النهائية "بلاي أوف".

وسجل وستبروك مُعدّلاً مقداره 31,9 نقطة، و10,6 متابعات و10,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة خلال الموسم الحالي.

ورفع وستبروك رصيده من الثلاثيات المزدوجة إلى 78 منذ بداية مسيرته في صفوف سوبر سونيكس سياتل عام 2008.

وحقق وستبروك إنجازه في مطلع الربع الثالث عندما حقق متابعته العاشرة، وأتبعها بعد ثوان بتمريرته الحاسمة العاشرة الى تاج غيبسون الذي سجل سلة منحت فريقه التقدم 67-42.

وحيا الجمهور وستبروك بترداد عبارة "أم في بي، أم في بي!"، في إشارة الى أفضل لاعب، ليرد لهم التحية رافعاً ذراعه باتجاههم.

وانهى وستبروك المباراة بتسجيله 12 نقطة كلها في الشوط الأول، إضافة إلى 13 متابعة ومثلها من التمريرات الحاسمة.

وقال اللاعب بعد المباراة "هذا أمر لم أكن قد أحلم به عندما كنت صغيراً. تواجدي على هذا المسرح مع هذه المجموعة من الشبان، أمر لا يصدق، إنها نعمة".

وكانت الـ "تريبل دبل" التي حققها وستبروك الثلاثاء، السابعة توالياً له، وعادل بذلك رقماً شخصياً سبق أن حققه في وقت سابق هذا الموسم.

وحقق أوكلاهوما فوزه الرابع والأربعين هذا الموسم مقابل 33 خسارة، وهو يحتل المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية وضمن التأهل إلى الأدوار النهائية. في المقابل مني ميلووكي خامس المنطقة الشرقية بخسارته الـ 38 مقابل 40 فوزاً.

جيمس أيضاً لديه ما يقوله

وحذا النجم ليبرون جيمس حذو وستبروك الثلاثاء، محققاً الـ "تريبل دبل" الـ 54 في مسيرته والـ 12 هذا الموسم، لدى قيادته كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 122-102، بتسجيله 18 نقطة ونجاحه في 11 متابعة ومثلها من التمريرات الحاسمة.

وبعدما تخلف كليفلاند 53-55 في نهاية الشوط الأول، نجح الفريق في تسجيل 9 رميات ثلاثية في الربع الثالث بينها اربع لجاي آر سميث واثنتان لكايل كورفر.

وكان كيفن لوف أفضل مسجل في صفوف كافالييرز برصيد 28 نقطة و11 متابعة، وأضاف كايل ايرفينغ 24 نقطة.

وساهم فوز كليفلاند في تساويه مع بوسطن سلتيكس في صدارة المجموعة الشرقية (50 فوزا مقابل 27 خسارة)، علما بان الفريقين يلتقيان مساء الاربعاء في مباراة قمة.

واعتبر لوف بان المواجهة ستكون امتحانا لفريقه مع اقتراب الـ "بلاي أوف"، قائلا "سيكون الأمر جيداً لنا، لان هذه اللقاء سيجعلنا اكثر استعدادا بغض النظر اذا فزنا او خسرنا".

وحقق غولدن ستايت ووريرز فوزاً سهلاً على مينيسوتا تمبروولفز 121-107 بفضل 41 نقطة لكلاي طومسون ليحقق فريقه فوزه الثاني عشر على التوالي على ملعبه.

ونجح طومسون الذي يتخطى حاجز الأربعين نقطة للمرة الثانية هذا الموسم في تسجيل 7 رميات ثلاثية من 14 محاولة.

وفي مباريات أخرى الثلاثاء، فاز نيويورك نيكس على شيكاغو بولز 100-91، وساكرامنتو كينغز على دالاس مافريكس 98-87، وسان انطونيو سبيرز على ممفيس غريزليز 95-89 بعد التمديد، ويوتا جاز على بورتلاند ترايل بلايزرز 106-87، ودنفر ناغتس على نيو اورليانز 134-131، وبروكلين نتس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 141-118، وواشنطن ويزادرز على تشارلوت هورنتس 118-111، وانديانا بيسرز على تورونتو رابتورز 108-90.