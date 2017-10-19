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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

هيوستن يواصل بدايته الجيدة في الموسم الجديد محققا الفوز على حساب ساكرامنتو كينغز

2:09 دقيقة

حقق هيوستن روكتز فوزه الثاني تواليا ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين وهذه المرة على حساب ساكرامنتو كينغز.

ورغم غياب البعض من نجومه تمكن سان انطونيو سبيرز من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية ضمن الموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين، بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز.

وسجل توبيان هاريس 27 نقطة ليساهم في فوز ديترويت بيستونز على شارلوت هورنيتس.
 

تقارير إخبارية ساكرامنتو كينغز مينيسوتا تمبروولفز سان انطونيو سبيرز ديترويت بيستونز

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