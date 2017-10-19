هيوستن يواصل بدايته الجيدة في الموسم الجديد محققا الفوز على حساب ساكرامنتو كينغز

ورغم غياب البعض من نجومه تمكن سان انطونيو سبيرز من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية ضمن الموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين، بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز.

وسجل توبيان هاريس 27 نقطة ليساهم في فوز ديترويت بيستونز على شارلوت هورنيتس.

