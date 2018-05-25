هيوستن يفقد جهود كريس بول في وقت حسّاس

وأورد النادي عبر حسابه على "تويتر"، أنّ بول "سيغيب عن مباراة السبت على ملعب غولدن ستايت بسبب شد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن"، مشيراً إلى أنه سيخضع "لإعادة تقييم بعد عودة الفريق إلى هيوستن".

وتعرض بول (33 عاماً) للإصابة في ختام المباراة الخامسة ليل الخميس على ملعب هيوستن، والتي فاز بها المضيف 98-94. وتمكن هيوستن بذلك من التقدم في السلسلة النهائية للمنطقة الغربية بنتيجة 3-2، وبات في حاجة إلى فوز واحد لبلوغ نهائي الدوري، لمواجهة الفائز في نهائي المنطقة الشرقية بين كليفلاند كافالييرز الوصيف وبوسطن سلتيكس الذي يتقدم 3-2.

وتقام المباراة السادسة بين كليفلاند وبوسطن ليل الجمعة على ملعب الأول.

ويشكل هذا الغياب نكسة لهيوستن الذي يعوّل بشكل أساسي على جهود بول وزميله جيمس هاردن، لقيادته إلى نهائي الدوري للمرة الأولى منذ إحرازه آخر ألقابه في الـ "ان بي ايه" عام 1995. وسجل بول 20 نقطة في المباراة الخامسة، وأضاف سبع متابعات وست تمريرات حاسمة.