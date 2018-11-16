وهي الخسارة الرابعة لغولدن ستايت هذا الموسم والثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة، فيما حقق هيوستن روكتس فوزه الثالث تواليا والسابع في 14 مباراة هذا الموسم.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين منذ نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي والذي آلت نتيجته لصالح غولدن ستايت ووريرز 4-3 في حزيران/يونيو الماضي.

ولم يدخل الفريقان مباراة الأمس في أفضل الظروف، فهيوستن روكتس خاضها وهو في المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية بعد شهر مخيب (6 انتصارات و7 هزائم) وأعلن قبلها نهاية علاقته بنجمه كارميلو أنطوني بعد 10 مباريات فقط خاضها معه منذ انتقاله إلى صفوفه الصيف الماضي قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر.

فترة صعبة لحامل اللقب

من جهته، خاض غولدن ستايت المباراة وأثار المشادة بين نجميه كيفن دورانت ودرايموند غرين في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي للمباراة التي خسرها الإثنين أمام جاره لوس أنجليس كليبرز 116-121 بعد التمديد، لا تزال ترخي بظلالها.

وفرض هيوستن روكتس أفضليته بسرعة فيما عاب حامل اللقب غياب الطاقة والتركيز في التسديد (42,1%، 22,2% في الثلاثيات)، فحقق أسوأ عرض هجومي له هذا الموسم.

وعانى حامل اللقب في العامين الأخيرين من غياب نجمه ستيفن كوري للمباراة الرابعة تواليا بسبب إصابة عضلية، فغابت الثلاثيات (3 فقط من أصل 18 محاولة للاعبيه) وتضاعفت أخطاؤهم المباشرة (24) وخسارة الكرة (16 مرة)، فيما برز صانع ألعاب هيوستن روكتس جيمس هاردن بتسجيله 27 نقطة مع 3 تمريرات حاسمة ومتابعتين، وتألق كريس بول بسبع تمريرات حاسمة مع 10 نقاط و5 تمريرات حاسمة.

وقال مدرب غولدن ستايت ستيف كير "في الوقت الحالي، لسنا في حالة بدنية جيدة ونحن متأثرون قليلا معنويا".

وشدد كير على أنه "لا يمكنني أن أنكر ذلك، يتعين علينا إيجاد الموارد اللازمة للرد، نحن نمر بفترة صعبة، ولكن الموسم لا يزال طويلا".

وكان دورانت أفضل مسجل في صفوف غولدن ستايت ووريرز برصيد 20 نقطة، وأضاف كلاي طومسون عشر نقاط فقط (5 من أصل 16 محاولة) فيما لم يسجل غرين، العائد بعد عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على خلفية مشادته مع دورانت، أي نقطة واكتفى بخمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ويخوض غولدن ستايت مباراتين قويتين خارج قواعده أمام دالاس مافريكس وسان أنتونيو سبيرز.

في المقابل، علق كريس بول على فوز فريقه قائلا "منذ مباريات عدة ونحن نلعب بشكل جيد، نهتم كثيرا بالتفاصيل التي تعتبر مهمة جدا ضد فريق مثل غولدن ستايت الذي يملك العديد من الأسلحة الهجومية".

رحيل أنطوني

وقبل انطلاق المباراة، أعلن هيوستن روكتس رسميا رحيل نجمه كارميلو أنطوني بعد 10 مباريات فقط خاضها معه، معترفا أنه ارتكب خطأ في الاختيار.

وقال المدير العام للنادي داريل موراي "بعد مفاوضات داخلية طويلة، قرر روكتس التخلي عن خدمات كارميلو أنطوني ونحن نعمل على إيجاد حل".

وأضاف "كان لكارميلو دائما نهج رائع منذ انضمامه إلى صفوفنا ووافق على كل دور عُهد إليه في الملعب من قبل المدرب مايك دانطوني".

وتابع "التأقلم الذي كنا نتصوره عندما اختار كارميلو الانضمام إلينا، لم يحدث، لذلك فكرنا أنه كان من الأفضل له أن يجد تحديا جديدا".

وانضم انطوني (34 عاما) إلى هيوستن الصيف الماضي ووقع عقدا لمدة عام مقابل 2,4 مليون دولار (2,1 مليون يورو).

غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب المرض، ولكن كان رحيله كان متداولا لعدة أيام بسبب عدم توافق أسلوبه في اللعب مع روكتس. في عشر مباريات مع الفريق، بينها اثنتان فقط كأساسي، سجل معدل 13,4 نقطة و5,4 متابعة بمعدل 29,4 دقيقة في المباراة الواحدة.

وعاني أنطوني منذ رحيله عن فريقه نيويورك نيكس الذي دافع عن ألوانه من 2011 غلى 2017، ففي الموسم الماضي فشل في فرض نفسه مع أوكلاهوما سيتي ثاندر (16,2 نقطة و5,8 متابعات في المباراة الواحدة.

وسمح أوكلاهوما سيتي ثاندر لأنطوني بالانضمام إلى أتلانتا هوكس ضمن صفقة دينيس شرودر، بيد أن أتلانتا وافق على فسخ عقده ليمكنه من إيجاد فريق يحقق مع لقب الدوري الذي لم يسبق أن توج به في مسيرته الاحترافية.

فوز ثالث توالياً لكليبرز

وحذا لوس أنجليس كليبيرز حذو هيوستن روكتس وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه سان انتونيو سبيرز 116-111.

ويدين كليبرز بفوزه إلى البديل لو وليامس الذي سجل ثلاثية قبل 40 ثانية من نهاية المباراة.

وأنهى وليامس اللقاء برصيد 23 نقطة، وكان أفضل مسجل، وأضاف الإيطالي دانيلو كاليناري 19 نقطة وتوبياس هاريس 18 نقطة، فيما تألق ديمار ديروزان في صفوف سبيرز لكن دون أن يجنبه الخسارة الثالثة تواليا والسابعة في 14 مباراة هذا الموسم.

وأوقف دنفر ناغتس سلسلة الهزائم الأربع التي مني بها مؤخرا، بفوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 138-93 بفضل 25 نقطة للاعب الارتكاز الإسباني خوانشو هرنانغوميز أحد 7 لاعبين في صفوف فريقه سجلوا 10 نقاط على الأقل.