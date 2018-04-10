نيو أورليانز وأوكلاهوما وسبيرز إلى "بلاي أوف" الـ NBA

وقبل يومين من نهاية منافسات الموسم المنتظم، حسمت سبع فرق من المنطقة الغربية بطاقة التأهل إلى البلاي أوف الذي ينطلق في نهاية الأسبوع الحالي، وتتبقى بطاقة يتيمة سيتنافس عليها مينيسوتا تمبروولفز الثامن ودنفر ناغتس التاسع، عندما يلتقيان الأربعاء في مباراة حاسمة.

والاثنين أيضاً، فاز مينيسوتا على ممفيس غريزليز 113 - 94، ودنفر بورتلاند ترايل بلايزرز 88 - 82.

ويتساوى الفريقان حالياً برصيد 46 فوزاً و35 خسارة في 81 مباراة من 82.

وفي مباريات الاثنين، فاز نيو أورليانز على مضيفه لوس أنجليس كليبيرز 113-100، وأوكلاهوما على ضيفه ميامي هيت 115-93، وسبيرز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 98-85.

وحجز أوكلاهوما بطاقة التأهل بفضل نجميه بول جورج الذي سجل 27 نقطة، وراسل ويستبروك الذي حقق "تريبل دبل" مع 23 نقطة و18 متابعة و13 تمريرة حاسمة، وساهما في قلب فريقهما تأخره بفارق 18 نقطة.

وعزز أوكلاهوما رصيده في المركز السابع في المنطقة الغربية مع 47 فوزاً و34 خسارة واحتفظ بآمال نيل أفضلية اللعب على أرضه في الجولة الأولى من البلاي أوف.

وبرز لدى الفائز كارميلو أنطوني مع 11 نقطة، وجيريمي غرانت مع 17 نقطة. ولدى ميامي، كان الأفضل جوش ريتشاردسون مع 18 نقطة.

وتراجع ميامي إلى المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية خلف واشنطن ويزاردز، علماً أن الفريقين ضمنا تأهلهما إلى البلاي أوف.

وحسمت بطاقات التأهل الثماني عن المنطقة الشرقية في وقت سابق.

وفي الأمسية نفسها، انضم سان انطونيو إلى أوكلاهوما بفوزه على ساكرامنتو 98-85، ليبلغ البلاي أوف للمرة الحادية والعشرين توالياً.

وكان الأفضل لدى سبيرز رودي غاي مع 18 نقطة والأرجنتيني المخضرم مانو جينوبيلي مع 17 نقطة. وأضاف كل من اللاعبين 6 متابعات. وبرز في صفوف ميامي ويلي كولي-ستاين مع 25 نقطة و10 متابعات.

أما آخر المتأهلين عن المنطقة الغربية فكان نيو أورليانز الذي تفوق على كليبيرز 113-100 في مباراة سجل فيها أنطوني ديفيس للفائز 28 نقطة.

وقبل المباراة الأخيرة لها في الموسم المنتظم، بات أندية نيو أورليانز وأوكلاهوما وسان أنطونيو تحتل المراكز الخامس والسادس والسابع توالياً في المنطقة الغربية، برصيد متساو هو 47 فوزاً و34 خسارة.

وأقيمت الاثنين أيضاً مباريات ضمن المنطقة الشرقية، ففاز كليفلاند كافالييرز بطل 2016 ووصيف 2015 و2017 على نيويورك نيكس 123-109، بفضل نجميه كيفن لوف ولوبرون جيمس اللذين تقاسما 54 نقطة.

وسجل لوف 18 نقطة وأضاف 5 متابعات، مقابل 26 نقطة وست متابعات و11 تمريرة حاسمة.

وحافظ كليفلاند الذي خاض مباراته الـ 81، على آماله بإنهاء الموسم المنتظم في المركز الثالث في ترتيب المنطقة على حساب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي لم يلعب الاثنين، علماً أنه خاض مباراة أقل من كليفلاند.

وبات رصيد كليفلاند 50 فوزاً و31 خسارة، مقابل 50 فوزاً و30 خسارة لفيلادلفيا. ويتحتم على كافالييرز الفوز على نيويورك نيكس مرة جديدة الأربعاء في حال إنهاء الموسم ثالثاً، بينما يخوض فيلادلفيا مباراتين أمام أتلانتا هوكس وميلووكي باكس.

وفاز بروكلين نتس على شيكاغو بولز 114 - 105، ومتصدر المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز على ديترويت بيستونز 108 - 98.