نهائي الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة: ستيفن كوري يقود غولدن ستايت لفوزه الثاني على كليفلاند

وقاد كوري فريقه غولدن ستايت للفوز بتسجيله 33 نقطة بعد أن دك سلّة كليفلاند بتسع ثلاثيات أسقطت العملاق ليبرون جيمس ورفاقه للمرة الثانية بعد الأولى يوم الجمعة الماضي.

ويتواجه الفريقان مجدداً الأربعاء والجمعة في السادس والثامن من حزيران/يونيو في كليفلاند.

في قاعة "أوراكل أرينا"، استهل أصحاب الدار غولدن ستايت ووريرز المباراة بقوة وسط تراخي ملحوظ من لاعبي كافالييرز في الدقائق الأولى، إلا أن الضيوف بقيادة "الملك" ليبرون جيمس صاحب 51 نقطة في المباراة الأولى، استعادوا توازنهم في منتصف الربع الأول وعادوا إلى أجواء المباراة بفضل تفوقهم بدنياً على منافسيهم وخصوصاً تألق ملهمهم جيمس ( 10 نقاط و4 متابعات) لينتهي الربع الأول بتقدم الـ"ووريرز" بفارق أربع نقاط فقط بواقع (32-28).

واصل لاعبو غولدن ستايت تفوقهم في الربع الثاني وزاد ستيفن كوري من محن كافالييرز بعد أن سجّل من رمية ثلاثية ووسع الفارق إلى 10 نقاط مستفيداً من عدم تمكن منافسيه من إيجاد الحلول الهجومية الناجعة وسط إضاعة نقاط سهلة من قبل جيمس تحت السلة.

ومع اقتراب الربع الثاني من نهايته، انتفض جيمس وقلّص الفارق (51-44) لكن كوري ضرب برمية ثلاثية جديدة ليصبح الفارق عشر نقاط (54-44) قبل أن يعود كوري ويمارس هوايته بدك سلة كافالييرز بثلاثية أخرى لينتهي الربع الثاني والشوط الأول من المباراة بتقدم غولدن ستايت بفارق 13 نقطة (59-46).

لعب غولدن ستايت بأقل مجهود وقدّم اللاعبون أداءً رفيعاً بفضل اللعب الجماعي وتفوقهم في المتابعات كما ساهم ستيفن كوري (16 نقطة و5 متابعات) الذي بدا في أفضل حالاته بأفضلية فريقه في الشوط الأول، في المقابل لم يقدّم ليبرون الكثير وبدا الإرهاق واضحاً عليه وعلى زملائه إذ عابهم التركيز خصوصاً في الربع الثاني من المباراة.

انطلق الربع الثالث من المباراة على صفيح ساخن إذ تبادل الطرفان الهجمات، وحاول لاعبو كليفلاند تذليل الفارق ونجحوا في مسعاهم بتقليص النتيجة إلى 6 نقاط للمرة الأولى (72-66) وبدت حتى الأمور صعبة على غولدن ستايت في منتصف الربع الثالث في حين وصل جيمس إلى نقطته العشرين وسط تراجع ملحوظ للاعبي ستايت، وتألق من كليفلاند كيفن لوف الذي سجّل 13 نقطة.

ومع اقتراب الربع الثالث من نهايته، ارتقى مستوى ليبرون الذي نجح في اختراق دفاعات الـ"ووريرز" وسط تراخي دفاعي من الطرفين لكن أصحاب الأرض تداركوا الوضع بفضل تألق كيفن دورانت (22 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات) وتقدموا بفارق 10 نقاط (90-80).

في الربع الأخير، ضرب غولدن ستايت بقوة منذ الثواني الأولى عبر سلاحه الفتاك ستيفن كوري الذي سجّل ثلاثيتين رافعاً رصيده من النقاط إلى 23 (96-83) وموجهاً صفعة إلى جيمس وزملائه.

حاول جيمس (27 نقطة) الارتقاء بفريقه لعله يعيد الأمل ويفرض على المضيف وقتاً إضافياً كما حصل في المباراة الأولى، لكن كوري، نجم المباراة الأول واصل سطوته على أجواء المباراة واختتم مهرجانه بتسع ثلاثيات وبتسجيله 33 نقطة محققاً رقماً قياسياً، أما جيمس فكان رصيده (29 نقطة و13 تمريرة حاسمة و9 متابعات) لم تكن كافية لتفادي الخسارة الثانية على التوالي.

وساهم تألق كل من كيفن دورانت (26 نقطة) وكلاي تومبسون (20 نقطة) وشون ليفينغستون (10 نقاط) في حسم نتيجة المباراة لصالح الـ"ووريرز" بواقع (122-103).

ويبحث غولدن ستايت عن لقبه السادس بعد سنوات 1947 و1956 و1975 و2015 و2017 في حين يرنو كليفلاند لتحقيق تتويجه الثاني بالدوري المحلي بعد إحرازه البطولة عام 2016.

وتواجه الفريقان خلال آخر ثلاثة مواسم في الدور النهائي للدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة وآلت الغلبة لغولدن ستايت في مناسبتين (2015 و2017) في حين نجح كليفلاند كافالييرز في خطف اللقب عام 2016.