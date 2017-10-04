نظام جديد لإعادة الطابع التنافسي لمباراة كل النجوم

وأوضحت الرابطة بحسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء، أنّ قائد كل فريق سيكون اللاعب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الجماهير، مضيفة أنّ مسلسل اختيار اللاعبين لخوض مباراة كل النجوم "أول ستارز" لن يتغير.

وتابعت أنّ القائد سيكون حراً في اختيار اللاعبين الذين يريدهم مهما كان مركزهم أو منطقتهم، مشيرة إلى أنّ تغييراً آخر ستشهده هذه المباراة الاستعراضية هو أنها ستقام من أجل سبب وجيه حيث أن عائداتها سيتم التبرع بها لفائدة الجمعيات الخيرية.

ويهدف الإصلاح الذي سيبدأ سريانه من مباراة كل النجوم المقبلة المقررة في 18 شباط/فبراير 2018 على ملعب "ستيبلز سنتر" في لوس أنجليس، إلى استعادة الطابع التنافسي في أمسية غالباً ما يميل فيها اللاعبون إلى الاستعراض على حساب اللعب أو يغيب فيها التوازن بين المنطقتين حيث مالت كفة المنطقة الغربية التي فازت 7 مرات في المباريات العشر الأخيرة.

وشهدت مباراة كل النجوم الأخيرة التي أقيمت في نيو أورليانز تسجيل رقم قياسي في عدد النقاط المسجلة (192-182 لمصلحة المنطقة الغربية)، ودفعت مفوّض الدوري الأميركي للمحترفين آدم سيلفر إلى الإعلان في حزيران/يونيو الماضي: "أعتقد بأننا جميعاً اعترفنا بذلك، وتحدثنا عنه في المباراة الأخيرة لكل النجوم، لقد خلصنا إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري إعادة التنافسية لهذه المباراة".