نجاحات ميامي هيت تصطدم بجدار فيلادلفيا

أوقف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة من 13 فوزاً متتالياً لميامي هيت بتغليه عليه 117-109، بينما حقق كيفن دورانت نجم غولدن ستايت ووريرز عودة ناجحة إلى أرض فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت.

وكان ميامي انتفض بقوة بعد بداية متواضعة للموسم وحقق الفوز في مبارياته الثلاث عشرة الأخيرة في سعيه للمنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وتعود الخسارة الأخيرة لميامي إلى 13 كانون الثاني/يناير، وحقق من خلال فوزه في 13 مباراة متتالية، أفضل سلسلة هذا الموسم.

ويحتل ميامي حالياً المركز العاشر في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 24 فوزاً مقابل 31 خسارة، بينما حقق فيلادلفيا بدوره فوزه العشرين في 54 مباراة في المركز الثالث عشر للمنطقة ذاتها.

وكان غوران دراغيتش أبرز المسجّلين لميامي مع 30 نقطة، وأضاف جيمس جونسون 26 نقطة، بينما سجّل كل من نيرلنز نويل وروبرت كوفينغتون وداريو ساريتش 19 نقطة لفيلادلفيا.

من جانبه، حقق غولدن ستايت وصيف بطل الموسم الماضي، فوزاً على مضيفه أوكلاهوما 130-114، في مباراة شهدت استقبالاً سيئاً من جمهور المضيف للاعبه السابق دورانت، إلا أنّ الأخير لم يتأثر بصيحات الإستهجان في الملعب، وقاد فريقه الحالي بتسجيله 34 نقطة مع 9 متابعات.

وشكل دورانت ثنائياً رائعاً مع راسل وستبروك في أوكلاهوما سيتي ثاندر في المواسم السابقة، إلا أنه انتقل العام الماضي إلى غولدن ستايت في صفقة انتقال حر، ما دفع وستبروك لوصفه بـ "الخائن".

واستقبل جمهور أوكلاهوما دورانت بصيحات الإستهجان منذ ما قبل انطلاق المباراة وحتى نهايتها، إلا أنه تمكن من قيادة فريقه إلى فوزه السادس والأربعين في 54 مباراة، معززاً بذلك صدارته لترتيب المنطقة الغربية ورصيده الأفضل في الدوري هذا الموسم.

وقلّل دورانت من شأن صيحات جمهور أوكلاهوما بقوله: "لقد سمعت أسوأ منها في حياتي، ولذلك فإنّ الأمر ليس جديداً".

كما ساهم كلاي تومبسون وستيفن كوري بشكل بارز في فوز غولدن ستايت، فسجّل كل منهما 26 نقطة، مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة للثاني.

وقال كوري: "كانت الأجواء مشابهة جداً لما شهدناه في البلاي أوف (الموسم الماضي)، فلم يكن الأمر جديداً بالنسبة إلى اللاعبين الذين اختبروا ذلك سابقاً".

ولقي أوكلاهوما، الذي ينافس على مركز مؤهل إلى الأدوار الإقصائية، خسارته الرابعة والعشرين في 55 مباراة، ويحتل المركز السابع في ترتيب المنطقة ذاتها.



تراشق كلامي بين دورانت ووستبروك

جاءت خسارة أوكلاوهما على رغم تألق استثنائي لنجمه وستبروك المرشح لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم، إذ سجّل خلال المباراة 47 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وأوضح وستبروك بعد المباراة: "كنّا في حاجة إلى خطوة إضافية. لا يمكننا دائما اللعب من الخلف، لانه أمام فريقه جيد فانك تدفع الثمن. إنهم فريق جيد".

وارتفعت حدة التوتر في أواخر الربع الثالث بعد مشادة كلامية بين دورانت ووستبروك قبل الذهاب إلى وقت مستقطع، إذ توجّه وستبروك إلى زميله السابق بالقول "أنا عائد"، فردّ عليه الأخير "إنك ستخسر".

واعتبر دورانت، أفضل لاعب في الدوري لموسم 2013-2014، أنّ التراشق الكلامي مع وستبروك "جزء من اللعبة"، مضيفاً "كانت مباراة ممتعة، وكنت أعتقد حقاً أنّ صخبها سيكون أكبر. أن تكون في الجانب الآخر وقادراً على تهدئة الجمهور الذي يصفّر ضدك، هو نوع من المرح. كان عليّ تقبل الأمر ومواصلة اللعب".

وحصل اشتباك كلامي آخر حين تعرّض دورانت إلى عرقلة من لاعب أوكلاهوما أندريه روبرسون وهو يصوّب الكرة باتجاه السلة، قبل أن يتم الفصل بينهما.

وكان وستبروك قاد فريقه الخميس إلى الفوز على كليفلاند كافالييرز حامل اللقب 118-109، في مباراة حقق فيها الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" الـ26 هذا الموسم.

وعادل وستبروك ثالث أفضل رقم في موسم واحد والمسجل باسم أوسكار روبرتسون في موسمي 1960-1961 و1963-1964. وحده روبرتسون حقق 41 ثلاثية مزدوجة في موسم 1961-1962، يليه الأسطورة والت تشامبرلاين (31 في 1967-1968).

واستعاد كليفلاند توازنه بفوزه على دنفر ناغتس 125-109 بعد تألق نجميه ليبرون جيمس وكايري إيرفينغ ولكل منهما 27 نقطة مع 5 متابعات و12 تمريرة حاسمة للأول. وكان نيكولا يوكيتش أفضل المسجّلين لدنفر مع 27 نقطة أيضاً، أضاف إليها 13 متابعة.

ويتصدر كليفلاند بطل الموسم الماضي، ترتيب المنطقة الشرقية مع 37 انتصاراً و16 خسارة، بينما تلقى دنفر خسارته الثلاثين هذا الموسم، في مقابل 24 فوزاً.

وفي مباريات أخرى، فاز بوسطن سلتيكس على يوتا جاز 112-104، وهيوستن روكتس على فينيكس صنز 133-102، ودالاس مافريكس على أورلاندو ماجيك 112-80، وميلووكي باكس على إنديانا بيسرز 116-100، ولوس أنجليس كليبرز على تشارلوت هورنتس 107-102.