واصل كل من ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز انطلاقتهما القوية، فحقق الأول فوزه الثامن في تسع مباريات بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 144-109، في حين تغلب الثاني على لوس أنجليس ليكرز 121-107 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي بتسجيله "تريبل دبل" (26 نقطة و15 متابعة و11 تمريرة حاسمة)، علماً بأنه جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين حتى نهايتها عندما كانت النتيجة 118-90.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها في تسجيل "تريبل دبل" هذا الموسم. أما المرة الأولى فكانت في مواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما سجل 32 نقطة و18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتخطى سبعة لاعبين آخرين حاجز العشر نقاط في صفوف ميلووكي أبرزهم إريك بليدسو (17)، التركي إرسان إيلياسوفا (15) في حين سجل كل من مالكولم برغدون وبات كونوتون 13 نقطة.

وقال مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر "لكي يكون يانيس رائعاً، يجب أن يكون اللاعبون الآخرون رائعين. الجميع لعب بطريقة جيدة وهذا أمر جيد ليانيس وأمر جيد للفريق أيضاً".

رابتورز يتصدر المجموعة الشرقية

وتغلب تورونتو رابتورز على لوس أنجليس ليكرز 121-107 على الرغم من غياب نجمه كاوي لينارد الذي يعاني من كدمة قوية في ساقه اليسرى.

وتقدم تورونتو الذي يحقق بدوره انطلاقة قوية (9 انتصارات مقابل خسارة واحدة) في الربع الأول بفارق مريح بلغ 25 نقطة (42-17) وتألق في صفوفه الإسباني الكونغولي سيرج إيباكا الذي سجل 34 نقطة (رقم قياسي شخصي) ونجح في 15 تسديدة من أصل 17، وأضاف زميله كايل لوري 21 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة الذي تصدر المجموعة الشرقية متقدماً على ميلووكي باكس.

أما نجم ليكرز ليبرون جيمس، فاكتفى بتسجيل 18 نقطة في حين كان كايل كوزما الأفضل تسجيل في صفوف الخاسر مع 24 نقطة.

وقال جيمس الذي جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين طوال الربع الأخير بعد فقدان فريقه الأمل باللحاق بمنافسه "كان الأمر صعباً، صعباً جداً أن تبذل الكثير من الجهد والحيوية في محاولة لقلب الأمور... لا أريد القول بأن الأمور كانت مخيبة الليلة، لكن هناك الكثير من الأشياء يمكننا القيام بتحسينها".

أما نجم المباراة إيباكا فقال "صحيح بأني لعبت بطريقة رائعة لكن بالنسبة إلي الفوز هو الأهم".

واستمرت معاناة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خارج ملعبه حيث لم يحقّق أي فوز هذا الموسم بسقوطه أمام بروكلين نتس 97-122.

وسجل دانجيلو راسل 21 نقطة للفائز بينها 13 في الشوط الثاني.

وأعرب مدرب فيلادلفيا بريت براون عن خيبة أمله من النتيجة بقوله "هذا ليس نحن. إنه عرض غير مقبول على الاطلاق".

ووضع فينيكس حداً لهزائمه المتتالية بتغلبه بصعوبة على ممفيس غريزليز 102-100 بفضل 25 نقطة لديفين بوكر الذي سجل سلّة الفوز في الثانية الأخيرة.

وحقّق أورلاندو ماجيك أفضل نتيجة له هذا الموسم خارج ملعبه بتغلبه على سان أنطونيو 117-110.

وتقدم أورلاندو بفارق 26 نقطة قبل نهاية المباراة بتسع دقائق لكنه سان أنطونيو قلّص الفارق في أواخرها من دون أن يتمكّن من قلبها لصالحه.

وفي المباريات الأخرى، فاز واشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 108-95، وبورتلاند ترايل بلايزرز على مينيسوتا تمبروولفز 111-81.