ميامي هيت يلحق بركب المتأهلين إلى "بلاي أوف"

وبات ميامي هيت سابع فريق في المنطقة الشرقية يبلغ البلاي أوف بعد تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس وكليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وانديانا بيسرز وواشنطن ويزاردز، وعاشر فريق في الدوري بعد ثلاثي المنطقة الغربية هيوستن روكتس المتصدر وغولدن ستايت ووريز حامل اللقب وبورتلاند ترايل بلايزرز.

وبقيت بطاقة واحدة في المنطقة الشرقية، ويبدو ميلووكي باكس الفائز على بوسطن سلتيكس 106-102 (42 فوزا و36 خسارة) الأقرب للظفر بها نظراً للفارق الكبير مع ديترويت بيستونز صاحب المركز التاسع (37 فوزاً و40 خسارة). ويكفي الأول الفوز أو خسارة الثاني لحجز البطاقة الأخيرة.

وبعدما فشل الموسم الماضي في ضمان تواجده بين الكبار، تمكن ميامي هيت من التأهل هذا الموسم وهو عانى الأمرين لحسمه بالفوز على أتلانتا هوكس صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية.

ويدين ميامي هيت بتأهله إلى السلوفيني غوران دراغيتش صاحب 22 نقطة و10 متابعات، وحسان وايتسايد الذي سجل 18 نقطة مع 12 متابعة، بينها سلة الفوز قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.



جيمس يواصل تحطيم الأرقام

وتابع ليبرون جيمس تحطيم الأرقام القياسية عندما قاد فريقه كليفلاند كافالييرز الوصيف إلى الفوز على تورونتو رابتورز 112-106 بتسجيله 27 نقطة مع 10 متابعات.

وهي المباراة الـ942 التي يسجل فيها جيمس 20 نقطة على الأقل فبات ثالث لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز متفوقاً على نجم لوس أنجليس ليكرز كوبي براينت. ووحدهما كارل مالون (1134 مباراة) وكريم عبد الجبار (1122 مباراة) حققا رقماً أفضل.

وعزز كليفلاند كافالييرز موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية بفارق فوز واحد على منافسه القوي فيلادلفيا الفائز على بروكلين نتس 121-95 محققاً فوزه الحادي عشر توالياً في أفضل سلسلة له منذ 1990، علماً أن 11 من لاعبيه الحاليين لم يكونوا قد ولدوا بعد لدى تحقيقه هذا الإنجاز، ومنهم الواعد الاسترالي بن سيمونز (21 عاما) الذي سجل 15 نقطة مع 12 متابعة.

وفي رصيد كليفلاند كافالييرز 48 فوزا في 78 مباراة مقابل 47 لفيلادلفيا في 77 مباراة وهما سيلتقيان في قمة حاسمة السبت المقبل في اوهايو.

وتعرض تورونتو رابتورز لخسارة جديدة وهو لم يضمن إنهاء الدوري العادي في الصدارة، بيد انه استفاد من خسارة بوسطن سلتيكس امام ميلووكي باكس.

وتابع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية، عندما تغلب على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-107، في مباراة شهدت عودة نجمه كيفن دورانت الى ملعب ناديه السابق الذي تركه عام 2016.

وسجل دورانت 34 نقطة مع 4 متابعات، مقابل 44 نقطة و16 متابعة لنجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك الذي لم يضمن فريقه حتى الآن تأهله إلى البلاي أوف.

