ملخص مباراة ممفيس غريزليس ودالاس مافيريكس

على ملعب فيديكس فوروم، سجل غاسول 25 نقطة و13 متابعة وأضاف زميله الموزع مايك كونلي 22 نقطة ليحقق غريزليز فوزه الرابع مقابل خسارة واحدة.

ولدى الخاسر، سجل المهاجم هاريسون بارنز 22 نقطة و11 متابعة، ليفشل فريقه بتحقيق الفوز الثاني على التوالي ضد ممفيس بعد الأول يوم الأربعاء في دالاس.

وبدا ممفيس في طريقه إلى تحقيق فوز كبير عندما تقدم بفارق 19 نقطة بين الشوطين، لكن دالاس قلص الفارق تدريجاً، حتى انه تقدم في الربع الاخير بعد 3 رميات حرة من جاي جاي باريا (86-84). لكن كونلي زرع ثلاثية حاسمة ليستعيد تقدم فريقه ثم وسع الفارق بكرة من تحت السلة.