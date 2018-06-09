ماهي وجهة ليبرون جيمس بعد خسارة النهائي؟

وأنهى غولدن ستايت ووريرز الموسم بفوز ساحق على كليفلاند كافالييرز وجيمس بأربعة انتصارات نظيفة ليتوج باللقب للمرة الثالثة في المواسم الاربعة الاخيرة.

ذلك أن عقد جيمس مع كليفلاند كافالييرز ينتهي الشهر المقبل يصبح بعدها النجم المخضرم (33 عاماً) لاعباً حراً وهذا ما حصل عام 2010 عندما انتقل إلى ميامي هيت. تشير الدلائل إلى امكانية كبيرة لكي يترك جيمس نادي مسقط رأسه حيث قاده الى اللقب عام 2016، وذلك من أجل الانضمام إلى ناد يملك فرصة اكبر للتتويج باللقب.

وخاض جيمس النهائي التاسع له في مسيرته والثامن توالياً هذا الموسم ولم يتوج بطلاً سوى ثلاث مرات بينها مرتان مع ميامي هيت عامي 2013 و2014.

وكشف جيمس الذي اختير أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، عن مستقبله "لا أملك أي فكرة في الوقت الحالي. يجب أن آخذ في عين الاعتبار عائلتي خلافاً للمرة الأخيرة (عام 2014)، لدي شابان (13 و10 أعوام) وفتاة صغيرة وبالتالي يتعين علي التشاور مع عائلتي وبالتالي لا أملك الجواب في الوقت الحاضر".

وتابع "عندما عدت إلى كليفلاند كان السبب شعوري بأنني لم أحقق الأهداف التي وضعتها في فترتي الأولى في صفوفه".

وأضاف "لن أخوض في التفاصيل في الوقت الحالي لكني سأجلس مع عائلتي والأشخاص الذين رافقوني خلال 20 عاماً في مسيرتي لكي نتباحث بالأمور ثم يتعين علي اتخاذ القرار وحينها سنرى ماذا سيحصل".

وكان جيمس عاد إلى كليفلاند عام 2014 واعداً أنصاره بقيادته إلى اللقب ونجح في ذلك عام 2016.

واعتبر جيمس بأنه لا يزال يملك الحافز للاستمرار في الملاعب وقال "لدي الكثير لتقديمه للعبة. كما قلت عندما تضع هدفاً لتحقيقه فهذا الأمر يجلعني أكثر تعطشاً للاستمرار وإحراز اللقب وأعتقد بأني برهنت خلال الموسم الحالي قدرتي على المنافسة على أعلى المستويات".

وكشف جيمس بأنه خاض المباريات الثلاث الأخيرة في الدور النهائي وهو مصاب بكسر في يده اليمنى وقال في هذا الصدد "إنها إصابة تسببت بها لنفسي بعد المباراة الأولى. لقد غلبتني المشاعر لأننا كنا قريبين جداً من الفوز". وكان جيمس ضرب يده بقوة على اللوح بعد الخطأ الذي ارتكبه جاي ار سميث ما تسبب بهذه الاصابة.

ولا يبدو جيمس متحمساً لفكرة الانتقال إلى ناد في حاجة إلى اعادة بناء وبالتالي يصبح من المستبعد انتقاله إلى لوس انجليس ليكرز الذي لا يزال يعاني بعد حقبة كوبي برانيت الرائعة وخير دليل على ذلك فشل الفريق في التأهل الى مباريات البلاي اوف منذ عام 2013.

في المقابل، فان هيوستن روكتس حيث يلعب صديقه كريس بول يملك فريقا قادراً على المنافسة علماً بأنه تقدم على غولدن ستايت ووريرز 3-2 في نهائي المنطقة الغربية قبل أن يخسر أمامه بصعوبة 3-4.

وظهر جيمس هذا الموسم بمظهر الرجل الخارق لأنه ورغم أعوامه الـ33 خاض كل المباريات الـ82 في الموسم المنتظم للمرة الأولى منذ بدء مسيرته في الدوري عام 2003، وكان اللاعب الأكثر مشاركة في الدوري بمعدل وسطي بلغ 36,9 دقيقة في المباراة، ونجح بمفرده تقريبا في قيادة فريقه الى الدور النهائي، لكن اصطدم بفريق قوي جدا هو غولدن ستايت ووريرز.



مستقبل بلا كرة سلة؟

وبنى جيمس الرياضي السادس الأكثر دخلا في العالم بحسب مجلة "فوربس" الأميركية (85.5 مليون دولار)، امبراطورية في مجال المطاعم والانتاج التلفزيوني والسينمائي والتسويق الرياضي كما يملك حصة في اسهم نادي ليفربول الإنكليزي.

لكن أكد بأنه سيستمر في كرة السلة "طوال حياتي" ربما كمالك لأحد الأندية، أو بصفة مستشار أو وكيل أعمال أحد اللاعبين من دون أن يحدد موعداً لاعتزاله وقال في هذا الصدد "لدي نجلان يمارسان كرة السلة، وبالتالي لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل في ما يتعلق بامكانية أن أصبح مالكاً لأحد الأندية".

وختم "لكن لدي معرفة كبيرة في كرة السلة وأستطيع التعرف إلى الموهبة".

وغالباً ما قورن جيمس بالاسطورة مايكل جوردان وقال مدرب غولدن ستايت وريرز ستيف كير عن ذلك "يتم سؤالي دائماً عن مايكل جوردان وليبرون جيمس وهو سؤال من الصعب الإجابة عليه. كل ما أعرفه بأنهما أفضل لاعبين شاهدتهما في حياتي. وإذا أردتم تصنيفهما فأنا أقول بأنهما سوياً في القمة".

