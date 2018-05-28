لوبرون جيمس الخيالي يتحدث عن "أكبر تحد له"

وبات جيمس ثامن لاعب يخوض ثماني مباريات نهائية توالياً، ومن بين الخمسة الذين سبقوه، الأسطوري بيل راسل (10 مباريات نهائية توالياً بين عامي 1957 و1966) أحد نجوم بوسطن سلتكس الذي هيمن على الدوري الأميركي في الستينات.

وقال جيمس بعد المباراة "إنه الفصل الأخير لهذا الفريق خلال الموسم الحالي. لقد كان (الموسم) زوبعة. كان وروداً، وروداً مليئة بالأشواك. إنه الموسم الذي عشت فيه أكبر تحد لي في مسيرتي".

وأعرب جيمس عن ثقته بقدرة فريقه على التغلب على أي فريق وإحراز اللقب وقال في هذا الصدد "نملك فرصة لإحراز الدوري. بغض النظر إذا كنا مرشحين لذلك أم لا، لدينا خطة لعب رائعة. سنحاول أن نرتقي بمستوانا خلال السلسلة".

وللمفارقة، خاض جيمس الدقائق الـ48 الكاملة في المباراة السابعة وهو ما يحصل له للمرة الأولى منذ بلاي أوف عام 2006 عندما كان في صفوف ديترويت بيستونز بسن الحادية والعشرين.

وكشف "لقد طلب مني اليوم خوض المباراة بأكملها وكنت أحاول معرفة كيفية القيام بذلك".

وتابع "حاولت التقاط نفسي خلال الوقت المستقطع، ومع نهاية الشوط الأول لم أقم بالتحمية. أنا قائد هذا الفريق وسأقوم ببذل قصارى جهودي من أجله".

