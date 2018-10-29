ونجح كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، بتسجيل سبع رميات ثلاثية خلال المباراة التي أقيمت الأحد في قاعة "باركليز" ، وأنهاها مع 35 نقطة، ليتمكن من تسجيل خمس رميات ثلاثية على الأقل في سبع مباريات متتالية، محطماً الرقم القياسي الذي حققه جورج ماكلاود (ست مباريات) مع فريقه دالاس مافريكس، والعائد إلى عام 1995.

وأضاف كيفن دورانت 34 نقطة لصالح غولدن ستايت حامل اللقب في الموسمين الماضيين، وثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

وبدا الفريق متجهاً إلى فوز سهل في المباراة، بعدما كان الأفضل في الأرباع الثلاثة الأولى، لاسيما الثاني الذي أنهاه بفارق 11 نقطة (31-20). الا أن بروكلين الذي كان أفضل مسجل له دانجيلو راسل مع 25 نقطة وست متابعات وست تمريرات حاسمة، تمكن من العودة في الربع الأخير، معتمدا أيضا بشكل أساسي على الرميات الثلاثية.

وأنهى بروكلين المباراة مع 20 رمية ثلاثية ناجحة من أصل 42، مقابل 11 من 33 لغولدن ستايت (بينها 7 من 15 لكوري).

وفي مباريات أخرى، حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الأول هذا الموسم بعد أربع هزائم، وذلك على حساب ضيفه فينيكس صنز 117-110.

وبرز في صفوف أوكلاهوما نجمه راسل وستبروك مع 23 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وزميله بول جورج الذي سجل 23 نقطة وأضاف أربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

أما في صفوف فينيكس، فكان الأفضل الفرنسي إيلي أوكوبو وتي جاي وورن مع 18 نقطة لكل منهما.

وحقق لوس أنجلس كليبيرز فوزاً كبيراً على واشنطن ويزاردز بنتيجة 136-104، في مباراة كان الأبرز فيها لاعب لوس أنجليس توبياس هاريس مع 22 نقطة و11 متابعة، في حين كان برادلي بيل أفضل مسجل لواشنطن مع 20 نقطة.بينما تفوق يوتا جاز على دالاس مافريكس 113-104، والفوز هو الثاني توالياً ليوتا والرابع هذا الموسم في ست مباريات.

وكان الأفضل ليوتا الثنائي الذي قاده للفوز على نيو أورليانز بيليكانز السبت، أي الفرنسي رودي غوبير والإسباني ريكي روبيو، اذ سجل الأول 23 نقطة وأضاف 16 متابعة، بينما صنع الثاني ثماني تمريرات حاسمة.

أما في صفوف دالاس الذي تلقى خسارته الرابعة في ست مباريات، فكان الأفضل دينيس سميث جونيور مع 27 نقطة، بينما ساهم دي أندري جوردان بـ19 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

وعلى رغم خسارة بروكلين، نوه مدربه كيني أتكينسون بأداء لاعبيه لاسيما لجهة عدم الاستسلام رغم تفوق غولدن ستايت في بداية المباراة. وقال "هم مجموعة مثابرة، وأعتقد أنهم قدموا منافسة كبيرة وكان من الجيد أن يرى المشجعون أننا لم نخضع لموهبتهم (ووريرز) أو هالتهم إذا صح التعبير".

إقالة لو وفوز أول لأوكلاهوما

وهيمن غولدن ستايت على كرة السلة الأميركية في الأعوام الماضية، وفاز باللقب ثلاث مرات في أربعة مواسم، علماً أنه لاقى في الدور النهائي في الأعوام الأربعة الأخيرة، كليفلاند كافالييرز.

وفي حين يحقق ووريرز بداية جيدة للموسم، وجد كليفلاند نفسه أمام أسوأ بداية له منذ موسم 1995-1996، إذ خسر مبارياته الست حتى الآن، وذلك في جيمس المنتقل الى لوس أنجليس ليكرز هذا الصيف.

وعلى خلفية هذه النتائج، أعلن كليفلاند الأحد إقالة لو الذي قاده في 2016 إلى اللقب بعد أشهر فقط من توليه مهامه.

وأوضح المدير العام للنادي كوبي ألتمان "كان اتخاذ القرار صعباً جداً، خصوصاً نظراً للعمل الذي قام به المدرب لو في المواسم الأخيرة"، مضيفا "نحن نحترم تاي ولدينا تقدير كبير له، ليس فقط كمدرب ولكن أيضاً كشخص. نشكره على كل ما قام به لهذا الفريق، ونتمنى له التوفيق وسيكون إلى الأبد الشخص الذي قاد الفريق للقب خاص جدا".

وسيشرف أحد مساعدي لو، لاري درو، مؤقتاً على تدريب الفريق.

وحرص جيمس على توجيه الشكر للو عبر حسابه على "تويتر"، منذ أن بدأت التقارير الصحافية الأحد بالحديث عن قرار الإقالة، قبل إعلانه رسميا، وذلك غداة الخسارة أمام إنديانا بيسرز (107-119).

وكتب جيمس "تي لو، شكراً على الذكريات، والأهم، شراكتنا التي قدمت الكأس للمدينة/القاعدة الجماهيرية التي تستحق. تعرف أين تجدني".



