كوري "واجهنا صعوبات كثيرة وحسمنا اللقب في النهاية"

وبعد نهاية المباراة وضمان اللقب قال نجم الفريق وأحد أفضل لاعبي اللقاء ستيفن كوري منذ بداية السنة مررنا بالكثير من الصعوبات والتحديات ولكننا تمكنا من الصمود ووصلنا إلى هذه المرحلة النهائية.

وأعرب كوري عن تقديره للمدرب غولدن ستايت ستيف كير الذي واجه صعوبات صحية خلال الموسم ورغم ذلك كان متواجداً مع الفريق بشكل دائم، وأكد كوري أن فريقه استغل الخبرات الكبيرة التي تواجدت لديه جراء تواجده في الدور النهائي للموسم الرابع على التوالي وهو ما جعله يتعامل مع المباراة الأخيرة تحديداً بقوة لأن الخصم بالتأكيد أصبح أقوى من المرات الماضية.

وعلق نجم غولدن ستايت على مستواه في المواجهة الثالثة، قائلاً "الجميع يعلم أنني لم أظهر بشكل جيد في المباراة الثالثة وهو ما شكل دافعاً كبيراً لي أن أعطي كل ما أستطيعه في مواجهة الليلة وفي النهاية توجنا باللقب وهو أمر رائع جداً".

