كليفلاند يستعيد نغمة الفوز

ويدين حامل اللقب بفوزه إلى نجمه ليبرون جيمس الذي سجل 34 نقطة، وساهم في تحقيق نهاية إيجابية لفريقه في آذار/مارس الذي يعد الأسوأ له في الدوري، اذ خسر عشر مباريات وفاز في سبع فقط.

وكان كليفلاند خسر خمسة مباريات من أصل سبعة في الأيام الماضية، آخرها الخميس أمام شيكاغو بولز 99-93.

الا أن جيمس وزميليه كايري ايرفينغ (24 نقطة) وكيفن لوف (18 نقطة) ساهموا في فوز فريقهم على فيلادلفيا الذي لم يبد مقاومة تذكر، لا سيما مع غياب عدد من لاعبيه بسبب الاصابات.

وحقق كليفلاند أداءً قوياً في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بفارق 18 نقطة (70-52)، بعدما تفوق بشكل صريح في الربع الثاني (38-23). ووسع الفارق في بعض مراحل المباراة إلى 32 نقطة.

وشارك جيمس في 29 دقيقة من المباراة تمكن خلالها من تسجيل 34 نقطة وأضاف تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، ليكبد فيلادلفيا خسارته الثامنة والأربعين في مقابل 28 فوزاً.

أما كليفلاند، فحافظ على مركزه الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية مع 48 فوزاً و27 خسارة، خلف بوسطن سلتيكس الذي حقق الجمعة فوزاً على أورلاندو ماجيك 117-116 بفضل رميتين حريتين لآل هورفود قبل نهاية المباراة بدقيقة و22 ثانية.

وهو الفوز الخامس عشر لبوسطن في مبارياته الـ 17 الأخيرة على أرضه. وكان نجم الفريق ايزياه طوماس الأبرز مع 35 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، ليساهم في تحقيق فريقه فوزه التاسع والأربعين هذا الموسم (مقابل 27 خسارة)، وهو أعلى عدد من الانتصارات للفريق منذ موسم 2010-2011.

إلى ذلك، حقق وصيف الموسم الماضي وبطل 2015 غولدن ستايت ووريرز فوزه العاشر توالياً، بتفوقه على هيوستن روكتس للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وذلك بنتيجة 107-98.

وكان غولدن ستايت فاز على هيوستن الثلاثاء 113-106. والجمعة، بدا أن الأخير في طريقه للثأر، الا أن الوصيف فرض ايقاعه ودفاعه الصلب في الربع الرابع، وأرغم هيوستن على الاكتفاء بسلة واحدة (نقطتان) في سبع دقائق.

وسجل للفائز ستيفن كوري 24 نقطة وكلاي طومسون 20 نقطة. وحقق غولدن ستايت فوزه الثاني والستين هذا الموسم (مقابل 14 خسارة فقط)، وواصل صدارته للمنطقة الغربية متقدماً على سان أنطونيو سبيرز الفائز الجمعة على أوكلاهوما سيتي ثاندر 100-95.

وعلى رغم خسارة فريقه، الا أن نجم أوكلاهوما راسل وستبروك واصل اقترابه الثابت من معادلة رقم اللاعب الأسطوري أوسكار روبرتسون لأكبر عدد من الثلاثيات المزدوجة ("تريبل دبل") في الموسم.

وسجل وستبروك الجمعة 32 نقطة وأضاف 15 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليحقق الـ "تريبل دبل" الرقم 39، وبات في حاجة إلى اثنتين فقط لمعادلة رقم روبرتسون (41)، علماً أنه يتبقى من الموسم العادي سبع مباريات.

وفي المباريات الأخرى الجمعة، فاز نيويورك نيكس على ميامي هيت 98-94، ويوتا جاز على واشنطن ويزاردز 95-88، وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 108-105 بعد التمديد، وممفيس غريزليز على دالاس مافريكس 99-90، ونيو اورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 117-89، وتورونتو رابتورز على انديانا بايسرز 111-100، وتشارلوت هورنتس على دنفر ناغتس 122-114.