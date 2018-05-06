كليفلاند وبوسطن على مشارف نهائي المنطقة الشرقية

في السلسلة الأولى بين كليفلاند وضيفه تورونتو، منحت سلة صافرة النهاية للنجم ليبرون جيمس فريقه كافالييز الفوز 105-103، بينما احتاج بوسطن إلى وقت إضافي للفوز على مضيفه فيلادلفيا بنتيجة 101-98.

وبات كليفلاند الذي بلغ نهائي الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة وأحرز اللقب عام 2016، على مشارف نهائي المنطقة، حيث ستكون مواجهته المرجحة ضد بوسطن، استعادة لنهائي المنطقة الموسم الماضي، والذي حسمه كليفلاند بنتيجة 4-1 ليبلغ نهائي الدوري ويخسر أمام حامل اللقب هذا الموسم غولدن ستايت ووريرز.

وأثبت جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، مجدداً أنه العنصر الحاسم لفريقه، ليس فقط لجهة تسجيل النقاط والأرقام القياسية، بل أيضاً من حيث أخذ زمام المبادرة عندما تدعو الحاجة.

وأتت هذه الحاجة السبت في الثواني الأخيرة من المباراة الثالثة، والتي كانت الأولى في هذه السلسلة على ملعب كليفلاند. فبعد تمكن تورونتو، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم، من اقتناص التعادل 103-103 قبل النهاية بثماني ثوان، أخذ جيمس (33 عاماً) الأمور على عاتقه بشكل كامل، فتسلم الكرة من منطقة فريقه، وتقدم بها منفرداً على امتداد أرض الملعب، واخترق منطقة دفاع تورونتو من الجهة اليسرى، ليقفز بشكل غير مريح ويسدد بيد واحدة في اتجاه السلة، لترتد الكرة من اللوح الخلفي وتخترق الشباك مع انطلاق صافرة النهاية.

وقال جيمس المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات (منها مرتان مع ميامي هيت)، "أعيش من أجل هذه اللحظات، لأكون حاضراً من أجل فريقي (...) احتجت إلى أن أحظى بتسديدة متاحة (...) وتمكنت من ذلك".

وأثارت سلة جيمس رد فعل صاخب في أرض الملعب من مشجعي كليفلاند، بينما هرع زملاؤه نحوه وتحلقوا حوله لتهنئته. ووضع جيمس الذي أنهى المباراة مع 38 نقطة، فريقه على مشارف نهائي المنطقة الشرقية قبيل المباراة الرابعة التي تقام الاثنين على ملعب كليفلاند أيضاً.

وعلق لوف على أداء زميله بالقول "خلال التمارين، يحاول طوال الوقت هذا النوع من التسديدات، لا يجب أن نفاجأ بذلك، إلا أنه جعلنا عاجزين عن التعبير. لعلها إحدى أفضل السلاّت التي رأيتها في حياتي".

وفي حال تمكن كليفلاند من تخطي تورونتو 4-صفر، ستكون المرة الثانية توالياً التي يحقق فيها ذلك، بعدما تفوق عليه في الدور الثاني من "بلاي أوف" المنطقة الشرقية (نصف نهائي) في الموسم الماضي أيضاً. وبات سجل جيمس ضد تورونتو في البلاي أوف 11 فوزاً مقابل خسارتين فقط.

واعتمد كليفلاند في المباراة على كيفن لوف الذي سجل 21 نقطة و16 متابعة، وكايل كورفر الذي ساهم بـ 18 نقطة.

ولدى تورونتو، كان الأفضل كايل لاوري مع 27 نقطة.

وفي حين صنع كليفلاند في بعض مراحل المباراة فارقاَ وصل إلى 17 نقطة، لم يتقدم تورونتو من التقدم في أي مراحلها. إلا أنه قدم أداء أفضل في الشوط الثاني، وأنهى الربع الثالث بنتيجة 25-24 والأخير 38-26، إلا أن كافالييز تفوق في الشوط الأول (24-19 و31-21 في الربعين).

وقال جيمس "احتجنا إلى كل سلة، كل متابعة، كل استحواذ على الكرة (...) كان علينا أن نتمتع بالصبر".

أفضلية كبيرة لبوسطن

وتبدو المنطقة الشرقية مقبلة على تكرار لنهائي الموسم الماضي الذي جمع كافالييرز وسلتيكس، وانتهى لصالح الأول بنتيجة 4-1.

ففي نصف النهائي الثاني هذا الموسم، انتقلت السلسلة بين بوسطن وفيلادلفيا الى ملعب الأخير الذي لم يتمكن من الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، فتلقى الخسارة الثالثة تواليا وهذه المرة بعد تمديد الوقت.

وكان الأفضل في صفوف بوسطن جايسون تايتوم مع 24 نقطة أضاف اليها تيري روزير 18 نقطة وجايلن بروان 16، بينما ساهم الكاميروني جويل إمبييد بـ 22 نقطة و19 متابعة، وآل هورفورد بـ 13 نقطة لفيلادلفيا.

ولم تخل المباراة من إثارة وحسم في اللحظات القاتلة أيضا. فقبل نهاية الوقت الأصلي بثانية واحدة، منح بروان بوسطن التقدم 89-87 اثر تمريرة حاسمة من روزير الذي كان قد سرق الكرة من لاعبي فيلادلفيا.

الا ان الأخير رد بأفضل طريقة ممكنة، بتمكن الايطالي ماركو بلينيلي من معادلة النتيجة قبل نهاية المباراة بـ 0,3 ثانية، بفضل تمريرة حاسمة من النجم الاسترالي الشاب لسفنتي سيكسرز بن سيمونز.

وفي الشوط الاضافي، بدت الأفضلية لصالح المضيف فيلادلفيا الذي تمكن من التقدم بنتيجة 94-87، الا ان لاعبي بوسطن تفوقوا بعدها عبر تسجيل 12 نقطة (خمس منها لهورفورد)، مقابل أربع نقاط فقط لفيلادلفيا.

وقال هورفورد "هذه هي اللحظات التي تريد ان تختبرها كلاعب كرة سلة".

وتقام المباراة المقبلة الاثنين على ملعب فيلادلفيا.

وفي المنطقة الغربية، تقام ليل الأحد بتوقيت الولايات المتحدة المباراة الرابعة بين هيوستن روكتس ويوتا جاز (يتقدم الأول 2-1)، وغولدن ستايت ووريرز ونيو أورليانز بيليكانز (يتقدم غولدن ستايت بالنتيجة نفسها).