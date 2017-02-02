كليفلاند كافالييرز يستعيد توازنه في الـ NBA

وكان كليفلاند فاز في 7 مباريات وخسر 8 الشهر الماضي، لكن نجمه ليبرون جيمس ساهم في استعادة توازن فريقه من خلال تسجيله 27 نقطة ونجاحه في 12 تمريرة حاسمة.

في المقابل، تابع غولدن ستايت ووريرز الوصيف عروضه القوية هذا الموسم وتغلب على تشارلوت هورنتس 126-111 ليرفع رصيده إلى 42 انتصاراً مقابل 7 هزائم.

وتألق ستيفن كوري بتسجيله 39 نقطة بينها 11 رمية ثلاثية في 30 دقيقة خاضها.

وكان كوري غاب عن مباراة فريقه الأخيرة يوم الأحد الماضي بسبب المرض وسافر مع الفريق إلى بورتلاند لكنه لازم الفندق الذي يمكث فيه الفريق.

وأضاف زميله كلاي طومسون 29 نقطة ونجح في 8 تمريرات حاسمة، في حين اكتفى كيفن دورانت ب18 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الأخرى، فاز شيكاغو بولز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-100، ودالاس مافريكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 113-95، وبوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 109-104، ونيويورك نيكس على بروكلين نتس 95-90، وميامي هيت على أتلانتا هوكس 116-93، وديترويت بيستونز على نيو أورليانز 118-98، وممفيس غريزليز على دنفر ناغتس 119-99، ويوتا جاز على ميلووكي باكس 104-88، ولوس أنجليس كليبرز على فينيكس صنز 124-114، وإنديانا بيسرز على أورلاند ماجيك 98-88.