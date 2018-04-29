كليفلاند كافالييرز يحسم تأهله إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية

حسم كليفلاند كافالييرز وصيف حامل اللقب تأهله إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية ضمن الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين عقب فوزه الأحد على إنديانا بايسرز 105-101 في المباراة السابعة بين الفريقين ضمن الدور الإقصائي الأول.

وبهذه النتيجة يكون كافالييرز قد تغلب على بايسرز بأربعة انتصارات مقابل ثلاثة.

وكان الربع الأول من اللقاء قد انتهى بفوز كافالييرز (31-19) فيما انتهى الربع الثاني لصالح بايسرز (24-23) الذي كاد أن يحسم المباراة لصالحه بعد أن سيطر تماماً على اللقاء في مطلع الشوط الثاني حيث أنهى الربع الثالث لصالحه (31-22)، إلا أن كافالييرز عاد وأمن انتصاره بالمباراة منهياً الربع الرابع لصالحه (29-27).

وكالعادة .. كان الملك ليبرون جيمس هو أبرز لاعبي كليفلاند كافالييرز على الإطلاق بتسجيله 45 نقطة (42.8% من نقاط فريقه) مقابل 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما تألق على الجانب الآخر فيكتور أولاديبو في صفوف بايسرز بعد أن سجل 30 نقطة وقام بعمل 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وبذلك سيواجه كافالييرز فريق تورونتو رابتورز الذي عبر بدوره إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية عقب فوزه على واشنطن وزاردز (4-2).

