كليبرز وتورونتو يحجزان مقعديهما في الـ"بلاي أوف"

وضمن كليبرز مكانه في الأدوار الإقصائية للموسم السادس على التوالي، وهو أمر لم يسبق أن حققه خلال تاريخه في الدوري، والأمر ذاته ينطبق على تورونتو الذي سيتواجد في "بلاي أوف" للموسم الرابع على التوالي.

على ملعب "ستايبلس سنتر"، كاد الفوز أن يفلت من كليبرز الذي كان متقدما في الربع الثالث بفارق 16 نقطة قبل أن ينتفض يوتا بتسجيله 20 نقطة مقابل 6 فقط لمضيفه، ما سمح له بالدخول الى الربع الأخير وهو متخلف بفارق نقطتين فقط 70-72 بفضل جهود كل من الفرنسي رودي غوبير وجو جونسون، إذ سجل الأول 9 نقاط والثاني 7 خلال هذا الربع.

لكن كليبرز حافظ على رباطة جأشه وضرب بقوة في بداية الربع الأخير بتسجيله النقاط الثماني الأولى، موسعا الفارق الى 10 نقاط 80-70 ثم الى 19 نقطة 103-84 بعد 6 نقاط متتالية من جمال كراوفرد الذي سجل 17 من نقاطه الـ28 في الدقائق الـ12 الأخيرة، ليلعب دورا أساسيا في الفوز الرابع والأربعين لفريقه في 74 مباراة.

وساهم بلايك غريفين ودياندري جوردان بهذا الفوز بعدما سجل الأول 15 نقطة مع 6 متابعات فيما حقق الثاني 15 متابعة مع 7 نقاط، مقابل 14 نقطة و5 تمريرات حاسمة لصانع الألعاب كريس بول.

وأصبح كليبرز متخلفا عن يوتا جاز الذي تألق في صفوفه غوبير (26 نقطة مع 14 متابعة) وجونسون (17 نقطة)، بفارق نصف مباراة في الصراع بينهما على المركز الرابع في المنطقة الغربية لكنه يتفوق بالمواجهات المباشرة (3-1) هذا الموسم ولهذا السبب ضمن بطاقته قبل منافسه الذي حسم منطقيا تأهله.

وعلى ملعب "اميريكن ايرلاينز سنتر"، حقق تورونتو فوزه الخامس تواليا والرابع والأربعين في 73 مباراة، وجاء على حساب مضيفه دالاس 94-86 ما سمح في حسم البطاقة الرابعة للمنطقة الشرقية (من أصل ثماني) الى الـ"بلاي أوف".

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها تورونتو الى الأدوار الإقصائية في أربعة مواسم متتالية لكن "هدفنا هو المنافسة على البطولة" بحسب ما أكد مدربه دواين كايسي الذي أضاف "هذا هدفنا في تورونتو. في الأعوام الأخيرة، خطينا هذه الخطوات (نحو محاولة الفوز باللقب). مسارنا كان متأرجحا هذا الموسم بسبب الإصابات لكن يجب علينا مواصلة السير على هذه الخطى".

وخلافا لمساره التقليدي هذا الموسم حيث اضطر للعودة من بعيد في 19 مباراة تخلف فيها بفارق 10 نقاط أو أكثر من أجل تحقيق الفوز، سيطر تورونتو على مواجهته مع دالاس منذ البداية وحتى النهاية دون أن يتخلف ولو لمرة واحدة.

وسجل تورونتو النقاط السبع الأولى في اللقاء ثم حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، موجها ضربة قاسية لآمال دالاس بالحصول على إحدى البطاقات الأربع المتبقية في المنطقة الغربية.

ويحتل دالاس المركز العاشر في المنطقة الغربية بـ31 فوزا مقابل 41 هزيمة، بفارق 4 مباريات عن دنفر ناغتس صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى الـ"بلاي أوف".

ويدين تورونتو بفوزه الى ديمار ديروزن والإسباني سيرج ايباكا، إذ سجل كل منهما 18 نقطة فيما كان هاريسون بارنز الأفضل في صفوف دالاس الذي أخفق في 18 من محاولاته الـ22 الأولى من خارج القوس، بتسجيله 23 نقطة.

واشنطن يعلن عن نفسه بقوة

وعلى ملعب "كويكن لونز ارينا"، أشعل واشنطن ويزاردز الصراع على صدارة المنطقة الشرقية بعدما أسقط مضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب بالفوز عليه 127-115 بفضل المتألق جون وول وبرادلي بيل، اذ سجل الأول 37 نقطة والثاني 27.

وسجل وول 18 من نقاطه الـ37 في الربع الأول، ممهدا الطريق أمام فريقه لتحقيق ثأره من ليبرون جيمس ورفاقه في كليفلاند الذي فازوا على واشنطن بشوط إضافي الشهر الماضي.

وأظهر واشنطن مرة أخرى بأنه لن يكون خصما سهلا على الإطلاق في الأدوار الإقصائية التي ضمن معقده فيها، فيما بدا كليفلاند مهزوزا مرة أخرى بتلقيه هزيمته الـ25، وهو الأمر الذي جعله متقدما في صدارة المنطقة الشرقية بفارق نصف مباراة فقط عن مطارده بوسطن سلتيكس.

ولم يكن المجهود الذي قام به جيمس (24 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة) وكايري ايرفينغ (23 نقطة) وكيفن لوف (17)، كافيا لتجنيب فريق المدرب تايرون لو هزيمته الثامنة على أرضه هذا الموسم، ما يعطي دلائل بأن أي فريق في المنطقة الشرقية بإمكانه أن يخلق المفاجأة هذا الموسم ويجرد البطل من لقبه، ومن بينها واشنطن الذي كان سعيدا بفوزه في معقل كليفلاند لما يحمله هذا الأمر من دفع معنوي.

وتحدث وول عن الفوز في "كويكن لونز ارينا"، قائلا "لا تريد الدخول الى بلاي أوف وأنت مدرك إمكانية مواجهة هؤلاء الشبان (كليفلاند) الذين لم تتمكن من الفوز عليهم في الموسم المنتظم. القدوم الى هنا والفوز في هذا المكان الصعب، يعطينا بالتأكيد دفعا كبيرا".

وفي المباريات الأخرى، استعد سان انتونيو سبيرز بأفضل طريقة للمواجهتين المرتقبتين الإثنين ضد كليفلاند والأربعاء ضد غولدن ستايت ووريرز، من خلال تحقيق فوزه الرابع تواليا والـ56 هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه نيويورك نيكس 106-98 بفضل جهود كاوهي لينرد (29 نقطة) ولاماركوس الدريدج (19 نقطة مع 10 متابعات).

ويتخلف فريق المدرب غريغ بوبوفيتش بفارق مباراتين عن غولدن ستايت متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الدوري.

وواصل بورتلاند ترايل بلايزرز ضغطه على دنفر ناغتس من أجل انتزاع المركز الثامن في المنطقة الغربية بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز 112-100.

وأصبح بورتلاند الذي فاز في 10 من مبارياته الـ13 الأخيرة، على بعد مباراة فقط من دنفر بفضل المجهود الذي قدمه سي دجاي ماكولوم (32 نقطة) وداميان ليلارد (21).