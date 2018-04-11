وتغلب فيلادلفيا على أتلانتا هوكس 121-113، بينما خسر غولدن ستايت أمام يوتا جاز بنتيجة 79-119، ضمن سلسلة مباريات أقيمت الثلاثاء.

وتستكمل مباريات الموسم المنتظم ليل الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، وأبرزها مواجهة مينيسوتا تمبروولفز ودنفر ناغتس اللذين يتنافسان على آخر البطاقات المؤهلة إلى الأدوار النهائية "بلاي أوف".

في المباراة الأولى، ساهم كل من جاي جاي ريديك والتركي أرسان إلياسوفا بفوز فريقهما فسجلا 28 و26 نقطة توالياً. وأضاف البديل الايطالي ماركو بيلينيلي 20 نقطة والاسترالي بن سيمونز 14 نقطة مع 10 تمريرات.

وبات فيلادلفيا مع هذا الفوز، متساوياً في الرصيد (51 فوزاً و30 خسارة) مع وصيف الموسم الماضي كليفلاند كافالييرز. ويحتل فيلادلفيا المركز الثالث وكليفلاند الرابع، على أن يكون حسم المركز الثالث الذي يمنح حامله أفضلية نسبية في البلاي أوف، مرتبطاً بنتائج اليوم الأخير.

ويلتقي فيلادلفيا ميلووكي باكس، بينما يتواجه كليفلاند مع نيويورك نيكس.

ويعتبر فيلادلفيا مفاجأة الموسم بعدما كان قبل موسمين أحد أسوأ الفرق بعد أن سجل 10 انتصارات مقابل 72 خسارة.

واعتبر مدرب فيلادلفيا بريت براون أن الرقم القياسي لفريقه يمكن أن يشكل حافزاً لفريقه لتقديم عروض جيدة في البلاي أوف، موضحاً "لدينا الزخم، لقد حطمنا رقماً قياسياً للنادي هذه الليلة (...) لسنا نادياً شاباً. نحن ناد قديم ولدينا تاريخ عريق. بدء البلاي أوف مع هذا الزخم هو أمر مهم".

وأضاف "بطبيعة الحال، هذا الأمر لا يضمن أي شيء لكن ما هو أكيد بانك تشعر بالقيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة. الفريق كان رائعاً".

في المقابل، أنهى أتلانتا هوكس صاحب المركز الأخير في المجموعة الشرقية، موسمه بخسارة جديدة ليتوقف رصيده عند 24 فوزاً مقابل 58 خسارة. أما أفضل مسجل في صفوفه فكان تورين برينس (27 نقطة).

إلا أن النقطة السلبية بالنسبة إلى فيلادلفيا في المباراة كانت تعرض لاعبه الكرواتي داريو ساريتش لشق في شفته وخسارته لأحد أسنانه إثر اصطدامه العنيف بجون كولينز، علماً أن سيكسرز لا يزال يفتقد نجمه الكاميروني جويل إمبييد الذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر في الوجه.

وقال براون عن الاصابة "خسارة لاعب أساسي في التشكيلة ليس أمراً مثالياً في بداية المباراة. سنعرف أكثر عن حالته لدى عودتنا إلى فيلادلفيا".

خسارة غولدن ستايت وبوسطن

وفي المنطقة الغربية، أنهى غولدن ستايت بطل 2015 و2017 الموسم المنتظم بخسارة قاسية أمام يوتا جاز 79-119.

وكان كلاي طومسون أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 23 نقطة، بينما سجل دونافان ميتشل 22 نقطة للفائز.

ويخوض يوتا آخر مبارياته ضد بورتلاند ترايل بلايزرز والتي ستكون حاسمة لتحديد صاحب المركز الثالث في المنطقة الغربية، علماً أن الفريقين يتساويان حالياً برصيد 48 فوزا و33 خسارة.

وسجل جون وول 29 نقطة ليقود واشنطن ويزاردز إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 113-101، كما نجح في 7 متابعات و12 تمريرة حاسمة، ملحقاً بمنافسه الخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات.

وكان جايلين براون أفضل مسجل في صفوف سلتيكس مع 27 نقطة، وأضاف جايسون تاتوم 12 نقطة وآل هورفورد 10 نقاط مع 14 متابعة.

وحقق هيوستن روكتس فوزه الخامس والستين في الموسم العادي بإسقاطه لوس أنجليس ليكرز 105-99.

وكان أفضل مسجل في صفوف روكتس الذي سبق له حسم صدارة الغربية، كريس بول مع 22 نقطة، بينما أضاف جيمس هاردن 21.

وألحق فينيكس صنز خسارة ثقيلة بدالاس مافريكس 124-97 بقيادة أليك بيترز الذي سجل 36 نقطة (رقم قياسي شخصي).

وكانت الكفة متساوية في الربع الأول الذي انتهى بتقدم فينيكس 29-26، لكن دالاس انتفض في الربع الثاني لينهي الشوط الأول متقدما بعشر نقاط (54-44). ونجح فينيكس في قضم تقدم دالاس تدريجياً إلى أن تقدم 61-60 بعد مرور 7 دقائق في الربع الثالث ثم 83-76 في نهايته. وضرب فينيكس بقوة في الربع الأخير مسجلاً 41 نقطة مقابل 23 لمنافسه.

و فاز تشارلوت هورنتس على إنديانا بايسرز 119-93.