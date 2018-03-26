فيلادلفيا وإنديانا يبلغان محطة الـ"بلاي أوف"

ويحتل فيلادلفيا المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية (42 فوزاً و30 خسارة)، وتأهل إلى البلاي أوف لأول مرة منذ ست سنوات (2012)، خلافاً لإنديانا الذي اعتاد على خوض الأدوار الإقصائية التي بلغها للمرة السابعة في آخر ثمانية مواسم.

ويحتل إنديانا الذي عزز صفوفه قبل انطلاق الموسم بضم فيكتور أولاديبو (معدل وسطي 23,1 نقطة في المباراة الواحدة)، المركز الخامس برصيد 43 فوزاً و31 خسارة.

وكان اولاديبو نجم المباراة بتسجيله 23 نقطة، وساعده في المهمة تاديوس يونغ (21 نقطة مع 9 متابعات)، في حين اعتمد ميامي على الاداء الجماعي وسجل له ستة لاعبين اكثر من 10 نقاط ابرزهم تايلور جونسون (19 نقطة).

وانضم فيلادلفيا وانديانا الى تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس وكليفلاند كافالييرز وصيف البطل في المنطقة الشرقية، وتبقى ثلاث بطاقات انحصرت على الارجح بين واشنطن ويزاردز السادس (40 فوزا و33 خسارة) وميلووكي باكس السابع (39 مقابل 34) وميامي هيت الثامن (39 مقابل 35).

ويتخلف ديترويت بيستونز التاسع (33 فوزا مقابل 40 خسارة) بفارق كبير عن الفرق الثلاثة المرشحة للتأهل، وهو بحاجة الى معجزة لقلب الاوضاع تتمثل بفوزه في جميع مبارياته الـ 11 الاخيرة وخسارة احد هذه الفرق في جميع ما تبقى له من مباريات.

وارتفع عدد المتأهلين الى سبعة فرق مع متصدري المنطقة الغربية هيوستن روكتس وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.

وحقق هيوستن فوزه الـ 60 على التوالي على حساب ضيفه اتلانتا هوكس 118-99 بعد ان حقق السبت رقما قياسيا جديدا كاسرا رقمه السابق (58 فوزا متتاليا) في موسم 1993-1994 عندما احرز اللقب، في حين تلقى غولدن ستايت هزيمة جديدة امام ضيفه يوتا جاز 91-110، هي الخامسة في آخر 10 مباريات في ظل الغيابات المؤثرة لنجومه بسبب الاصابات.

ويستعد غولدن لخوض الدور الاول من البلاي اوف من دون نجمه ستيفن كوري، حسب ما اعلن المدرب ستيف كير الذي يشرف عليه للموسم الرابع وقاده الى احراز اللقب مرتين واحتلال مركز الوصيف عام 2016 بخسارته في النهائي امام كليفلاند.

وصرح كير قبل الخسارة امام يوتا "من المستحيل ان يشارك (كوري) في الدور الاول. انه امر مستحيل فعلا" في معرض تقييمه لوضع كوري الذي اصيب مؤخرا برض شديد في ركبته اليسرى.

وباستثناء هيوستن وانديانا وميلووكي باكس الفائز على سان انتونيو سبيرز 106-103، خسرت الفرق الاخرى على ارضها فسقط اضافة الى غولدن كل من تورونتو امام لوس أنجليس كليبرز 106-117، وواشنطن ويزاردز امام نيويورك نيكس 97-101، وأوكلاهوما سيتي ثاندر امام بورتلاند ترايل بلايزرز 105-108، وبروكلين نتس امام كليفلاند كافالييرز 114-121.