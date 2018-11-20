وحسم فيلادلفيا مباراته 119-114، وفاز تشارلوت على ضيفه بوسطن 117-112، بفضل ووكر الذي أصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري، يسجل 40 نقطة على الأقل في مباراة تلي أخرى سجل فيها 60 نقطة.

وفي مباريات الإثنين، حقق فيلادلفيا فوزه الـ12 في 17 مباراة هذا الموسم، ويدين به بشكل كبير الى لاعبه الكاميروني جويل إمبييد (24 عاما) الذي سجل 33 نقطة والتقط 17 متابعة، ليحقق فريقه فوزه التاسع في تسع مباريات في قاعة "ويلز فارغو سنتر".

وأضاف صانع الألعاب الأسترالي بين سيمونز 19 نقطة الى 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، فيما حقق جيمس باتلر 16 نقطة، في رابع مباراة له مع فريقه الجديد منذ انتقاله في صفقة تبادلية من مينيسوتا تمبروولفز.

وحقق فيلادلفيا فوزه الثالث تواليا، والثالث في أربعة أيام.

وقال إمبيد "كانت مباراة جيدة. لا يمكن ان نأخذ كل الفرص في الاستحواذ، الا اننا تمكنا من القيام بذلك الليلة".

ووصف إمبييد مساهمة زميله الجديد باتلر بـ "الرائعة"، مضيفا "يساعدنا كثيرا، وخصوصا في الناحية الدفاعية. علينا ان نستمر في العمل وسيساهم في قطعنا شوطا طويلا".

في المقابل، كان ديفين بوكر أفضل مسجل لفينيكس برصيد 37 نقطة الى ثماني تمريرات حاسمة، وأضاف الناشئ دياندري آيتون (20 عاما) من البهاماس 17 نقطة الى تسع متابعات.

الى ذلك، قاد ووكر فريقه تشارلوت للفوز على ضيفه بوسطن بتسجيله 43 نقطة، أضاف اليها أربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وبات ووكر الذي سجل 60 نقطة السبت في خسارة فريقه أمام فيلادلفيا 119-122 بعد التمديد، سادس لاعب فقط في تاريخ دوري المحترفين يتمكن من تسجيل 60 نقطة و40 نقطة على الأقل في مباراتين متتاليتين، لينضم الى مايكل جوردان وكوبي براينت وبيت مارافيتش وويلت تشامبرلاين وترايسي ماكغرايدي.

وقال ووكر "كنت فقط أعمل على أدائي لضمان أن أكون على أكبر قدر من الجاهزية للحظات كهذه"، علما أن فريقه حقق فوزه الثامن في 16 مباراة، وأتى بعد خسارتين متتاليتين، إحداهما أمام كليفلاند كافالييرز.

كليفلاند يستعيد إيقاع الخسارة

وتلقى كليفلاند بطل 2016 والوصيف ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، خسارته الـ13 في 15 مباراة هذا الموسم، وهو الأول له بعد انتقال نجمه السابق ليبرون جيمس الى لوس أنجليس ليكرز.

وسقط كليفلاند أمام مضيفه ديترويت بيستونز 102-113، في مباراة كان الأفضل فيها أندري دراموند لديترويت مع 23 نقطة و16 متابعة، بينما كان الأفضل في صفوف كليفلاند كولين سكستون مع 18 نقطة.

وكان فوز كليفلاند على تشارلوت الثلاثاء، الثاني له فقط هذا الموسم، الا أنه تلقى الإثنين خسارته الثانية تواليا.

وفي مباراة أخرى، حقق ميلووكي باكس ثاني ترتيب المنطقة الشرقية فوزه الثاني عشر في 16 مباراة، وذلك على ضيفه دنفر ناغتس 104-98.

وكان أفضل مسجل للفائز اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مع 29 نقطة الى 12 متابعة وست تمريرات حاسمة، وأضاف اريك بليدسو 23 نقطة الى خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وللخاسر الصربي نيكولا يوكيتش 20 نقطة الى خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وجمال موراي 17 نقطة الى ثماني متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وتلقى دنفر خسارته السادسة في آخر سبع مباريات، بعد بدايته القوية لهذا الموسم عندما فاز تسع مرات في مبارياته العشر الأولى.

وفي قاعة "فيد إكس فورورم" في ممفيس بولاية تينيسي، سجل مايك كونلي 28 نقطة بينها سبع رميات ثلاثية من 11 محاولة، ليقود بها فريقه ممفيس غريزليز الى تحقيق فوزه الرابع تواليا والسابع على أرضه في ثماني مباريات، على ضيفه دالاس مافيريكس 98-88.

وقال كونلي "قمنا بعمل جيد هجوميا (...) في الربع الأخير وجدنا طريقة. كل ضربة وجناها لهم ردوا عليها بضربتين. لكننا ثبتنا وحققنا الفوز".

ورفع لوس أنجليس كليبيرز عدد انتصاراته المتتالية الى خمسة بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 127-119. وسجل له البديل مونتريزل هاريل 25 نقطة الى 11 متابعة، وأضاف توبيا هاريس 24 نقطة وثماني متابعات.

وخسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 113-117، على رغم عودة لاعبه راسل وستبروك بعد غياب ست مباريات اثر اصابته في كاحله الأيسر، وتسجيله 29 نقطة الى 13 متابعة وسبع تمريرات.

وأبقت الخسارة أوكلاهوما متأخرا بفارق مباراة عن كل من بورتلاند ترايل بلايزرز وممفيس وكليبيرز في المنطقة الغربية.

وفاز نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 140-126. وكان أفضل مسجل للفائز أنطوني ديفيس 29 نقطة، وأضاف البديل جوليوس راندل 21 نقطة الى 14 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، محققا سادس "تريبل دبل" له.

كما فاز إنديانا بايسرز على يوتا جاز 121-94.