حقّق حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز فوزه الثامن توالياً هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك أمام ضيفه ممفيس غريزليز، بينما عكرت إصابة النجم راسل وستبروك تحقيق فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه نيو أورليانز بيليكانز.

في المباراة الأولى، تفوق غولدن ستايت على ممفيس الاثنين 117-101، ليحقق فوزه العاشر هذا الموسم، والثامن توالياً منذ خسارته الوحيدة حتى الآن ضد دنفر ناغتس في 19 تشرين الأول/أكتوبر.

وفرض الضيف ممفيس منافسة قوية في بداية المباراة ضد الفريق المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، وأنهى الشوط الأول بالتعادل 58-58. إلا أن غولدن ستايت دخل الشوط الثاني بقوة، وصنع فارقاً كبيراً في الربع الثالث وصل إلى 19 نقطة (34-15)، قبل أن يحسم المباراة بفارق 16 نقطة.

واعتمد غولدن ستايت بشكل كبير على أدائه الجماعي لاسيما في الربع الثالث، وأنهى خمسة من لاعبيه المباراة مع 13 نقطة على الأقل، يتقدمهم كلاي طومسون مع 27 نقطة، وكيفن دورانت مع 22 نقطة وست متابعات وست تمريرات حاسمة، وستيفن كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين، مع 19 نقطة وخمس متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

أما في صفوف ممفيس، فكان الأفضل ديلون بروكس مع 18 نقطة، بينما ساهم الإسباني مارك غاسول بـ10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

ويتصدر غولدن ستايت ترتيب المنطقة الغربية بفارق فوز على دنفر ناغتس الذي حقق الاثنين أيضاً انتصاره التاسع هذا الموسم في عشر مباريات، وذلك على حساب ضيفه بوسطن سلتيكس 115-107.

ويدين ممفيس بفوزه إلى لاعبه جمال موراي (21 عاماً) الذي سجل 48 نقطة، إضافة إلى خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما كان الأفضل في صفوف بوسطن كايري إيرفينغ مع 31 نقطة.

وقام إيرفينغ في نهاية المباراة برمي الكرة نحو مدرجات ملعب ممفيس، في خطوة بدت احتجاجاً على محاولة ثلاثية قام بها موراي في الثواني الأخيرة، اعتبر لاعب بوسطن أنها تنم عن قلة احترام من موراي لفريقه.

وشدد مدرب غريزليز مايكل مالون على أن ما قام به موراي لا ينم عن قلة احترام، مضيفاً "هو شاب، ولا يزال يتعلم (...) لا تريد أن تقلل من احترام أي أحد. أعتقد أن ما قام به لم يكن بدافع عدم الاحترام، كان يحاول أن يصل إلى عتبة 50 نقطة، وهذا مفهوم. لكن لاعبينا المخضرمين تحدثوا إليه، وما حصل هو أمر سيتعلم منه".

وأثار أفضل لاعب في موسم 2017 راسل وستبروك قلق مشجعي أوكلاهوما، رغم فوز فريقهم على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-116.

وخرج وستبروك مصاباً في الربع الثالث، بعد محاولته التقاط كرة مرتدة، إلا أنه داس على قدم لاعب نيو أورليانز أنطوني ديفيس، ما تسبب له بألم في الكاحل الأيسر، وغادر أرض الملعب بمساعدة من أفراد فريقه.

وغاب وستبروك عن المباراتين الأوليين لفريقه هذا الموسم بينما كان يتعافى من عملية جراحية في الركبة، وعاد في المباراة الثالثة من الموسم.

وخسر أوكلاهوما مبارياته الأربع الأولى في الدوري، إلا أنه حقق الاثنين فوزه الخامس توالياً، وهو يحتل حالياً المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية. وكان الأفضل للفريق في مباراة الأمس بول جورج مع 23 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة، بينما كان جوليوس راندال الأفضل لنيو أورليانز مع 26 نقطة وثماني متابعات.

وفي المنطقة الشرقية، فاز المتصدر تورونتو رابتورز على مضيفه يوتا جاز بنتيجة 124-111، ليحقق فوزه العاشر هذا الموسم في 11 مباراة.

وكان الأفضل في صفوف تورونتو كايل لاوري مع 17 نقطة وسبع متابعات و11 تمريرة حاسمة، في ظل غياب نجم الفريق كاوهي لينارد الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة في القدم.

وكان الأفضل في صفوف يوتا أليك بوركس مع 22 نقطة.

وتواصلت معاناة وصيف الموسم الماضي كليفلاند كافالييرز مع النتائج السيئة في الموسم الأول دون نجمه ليبرون جيمس المنتقل إلى لوس أنجلس ليكرز، وتلقى الاثنين خسارته التاسعة في عشر مباريات، وذلك على يد مضيفه أورلاندو ماجيك 100-102.

ويحتل كليفلاند، بطل 2016 والذي بلغ الدور النهائي في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الخامس عشر الأخير في ترتيب منطقته حالياً.

وفي مباريات أخرى، فاز لوس أنجليس كليبيرز على مينيسوتا تمبروولفز 120 - 109، وشيكاغو بولز على نيويورك نيكس 116-115 بعد شوطين إضافيين، وميامي هيت على ديترويت بيستونز 120-115 بعد التمديد، وهيوستن روكتس على إنديانا بايسرز 98-94.