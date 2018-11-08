ودخل فيلادلفيا قاعة "بانكرز لايف فيلدهاوس" في إنديانا، وفي رصيده ستة انتصارات في ست مباريات على ملعبه، وخمسة هزائم في خمس مباريات خارجه، وتمكّن للمرة الأولى من الفوز خارج أرضه، بفضل الكاميروني جويل إمبييد الذي سجل 20 نقطة وأضاف عشر متابعات، والأسترالي بين سيمونز المساهم بتسجيل 16 نقطة و10 متابعات وثماني تمريرات.

وأتت أهمية الفوز مضاعفة لفيلادلفيا، إذ عوّض به الخسارة القاسية بفارق 25 نقطة، والتي تلقاها الأحد على ملعب بروكلين نتس 97-122.

وفرض فيلادلفيا إيقاعه على إنديانا لاسيما في الربعين الأول والثالث، وصنع خلال اللقاء فارقا وصل إلى 17 نقطة، ولم يفقد التقدم منذ أواخر الربع الثالث وحتى النهاية. ولم يتمكن فيكتور أولاديبو بنقاطه الـ36، الأعلى له هذا الموسم، من مساعدة إنديانا على قلب النتيجة، علماً أن 24 من نقاطه أتت في الشوط الأول. كما أضاف سبع تمريرات حاسمة.

وحقّق ميامي هيت فوزه الأول منذ عام 2014 على ضيفه سان أنتونيو سبيرز، وتفوق عليه بنتيجة 95-88.

ويدين ميامي بالفوز إلى لاعبه حسان وايتسايد الذي سجل 29 نقطة وأضاف 20 متابعة وتسع تصدّيات للكرة ("بلوك")، وذلك في غياب النجم المخضرم دواين وايد الذي أشار ناديه إلى أنه لم يشارك لأسباب خاصة.

وخسر ميامي مبارياته الـ11 الأخيرة ضد سان أنطونيو (بما يشمل مباراتين في الدور النهائي عام 2014). والتقى الفريقان في الدور النهائي لموسمين توالياً، فتفوق ميامي في 2013 وسان أنطونيو في 2014.

وتبدل وضع الفريقين منذ ذلك الحين ولم يعودا من أبرز المنافسين على اللقب. وكان فوز الأربعاء الخامس لميامي هيت هذا الموسم مقابل خمس هزائم، بينما تلقى سان أنطونيو خسارته الرابعة في عشر مباريات.

وكان الأفضل في صفوف سان أنطونيو أمس الأسترالي باتي ميلز مع 20 نقطة وأربع متابعات، بينما أضاف ديمار ديروزن 18 نقطة و14 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، واكتفى لاماركوس ألدريدج بست نقاط و16 متابعة.

كما حقق تورونتو رابتورز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، فوزه الحادي عشر هذا الموسم (مقابل هزيمة واحدة)، وذلك على حساب مضيفه ساكرامنتو كينغز بنتيجة 114-105.

وكان الأفضل لتورونتو كاوهي لينارد مع 25 نقطة و11 متابعة، في مباراة شهدت عودته بعد غياب مباراتين بسبب ألم في الكاحل.

وقاد النجم ليبروس جيمس فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز للفوز 114-110 على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز، بتسجيله 24 نقطة أضاف إليها 10 متابعات. في المقابل، كان ديريك روز أفضل المسجلين في صفوف مينيسوتا والمباراة مع 31 نقطة، علما أنه أضاع قبل النهاية بنحو خمس ثوان، محاولة ثلاثية كانت كفيلة بقلب النتيجة، إذ كان فريقه حينها متأخراً بفارق نقطتين (110-112).

وفي باقي مباريات الأربعاء، نيويورك نيكس على أتلانتا هوكس 112-107، ويوتا جاز على دالاس مافريكس 117 - 102، وممفيس غريزليز على دنفر ناغتس 89 - 87، ونيو أورليانز بيليكانز على شيكاغو بولز 107 - 98، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على كليفلاند كافالييرز 95-86، وديترويت بيستونز على أورلاندو ماجيك 96 - 103.