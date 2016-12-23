غولدن ستايت يواصل انتصاراته وليكرز يسقط مجدداً

في المقابل، استمر لوس آنجليس ليكرز في إخفاقاته وسقط أمام مضيفه ميامي هيت 107-115، في حين فاز جاره لوس آنجليس كليبرز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 106-101.

في المباراة الأولى، حقق غولدن ستايت ووريرز، بطل 2015 ووصيف بطل 2016، فوزه السادس على التوالي والتاسع في آخر 10 مباريات بصعوبة كبيرة بعد أن تخلّف في الشوط الأول بفارق 16 نقطة (الربع الأول 33-34 والثاني 16-31).

وعانى غولدن ستايت (4 هزائم فقط)، متصدر مجموعة الهادي والدوري عموماً، في الناحية الدفاعية (نجح عدة لاعبين من بروكلين في 8 متابعات) ووقع العبء الدفاعي بنسبة كبيرة على الجورجي زازا باتشوليا (14 متابعة).

لكن الشوط الثاني كان مختلفاً تماماً، ونجح كيفن دورانت (26 نقطة) وكلاي طومسون (23 نقطة) في قضم الفارق ومنح فريقهما فارقاً مماثلاً في نهاية المباراة (16 نقطة) بعد أن انهى غولدن ستايت الربع الثالث 39-19 والرابع 29-17.

وإضافة إلى كيفن وكلاي وباتشوليا، تمكن عدة لاعبين من تمرير ما يزيد على 7 كرات حاسمة، فيما لم يدخل ستيفن كوري أجواء اللقاء إلا في الدقائق الأخيرة وسجل ما مجموعه 15 نقطة.

وكان بروك لوبيز (28 نقطة) وجيريمي لين (11 تمريرة حاسمة) الأبرز في صفوف بروكلين (7 انتصارات مقابل 21 هزيمة) القابع في المركز الخامس عشر الأخير على لائحة ترتيب فرق المنطقة الشرقية.

وتنتظر غولدن ستايت مواجهة صعبة بعد ثلاثة أيام مع كليفلاند كافالييرز الذي جرده من اللقب في الموسم الماضي.

وفي المباراة الثانية، ورغم تقدمه في الشوط الأول بفارق 7 نقاط على ميامي (الربع الأول 25-17 والثاني 35-36)، لم يصمد لوس آنجليس ليكرز في الثاني (الربع الثالث 20-29 والأخير 27-33)، وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

من جانبه، حقق ميامي فوزه العاشر (مقابل 20 خسارة) بفضل جاستيس وينستاو (23 نقطة و13 متابعة) وحسن واتسايد (23 نقطة و13 متابعة أيضاً) والسلوفيني غوران دراغيتش (21 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وجيمس جونسون (19).

وعلى الطرف الآخر، كان لو وليامس (27 نقطة) ونيك يونغ (20 نقطة) وآنجلو راسل (17 نقطة و7 تمريرات) الافضل في صفوف ليكرز.

وكرم ميامي هيت نجمه السابق شاكيل أونيل الذي وعد في 2006 بأن يقود فريقه إلى إحراز اللقب الأول في تاريخه، وقد نجح ووفى بوعده.

وعلق أونيل بالقول "علي أن استرجع شريط الذكريات، أشعر الآن وكأني في عام 2006".

من جانبه، حقق لوس آنجليس كليبرز ثاني مجموعة الهادي فوزه الثاني والعشرين (مقابل 8 هزائم) ملحقاً بسان أنطونيو متصدر مجموعة الجنوب الغربي الخسارة السادسة (مقابل 23 فوزاً).

وحسم كليبرز النتيجة في الشوط الأول بفارق 12 نقطة (الربع الأول 27-22 والثاني 30-23) قبل أن يقضم سان أنطونيو منه 7 نقاط في نهاية اللقاء (الربع الثالث 28-24 والأخير 28-25).

وكان كاوي ليونارد الأفضل في صفوف سان أنطونيو (27 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات)، وكريس بول (19 نقطة و6 تمريرات) الأبرز في ضفوف كليبرز.

وتغلب بوسطن سلتيكس على أنديانا بيسرز 109-102، وكان الفضل الأكبر في الفوز لايزاياه توماس (28 نقطة و9 تمريرات)، فيما برز من انديانا جف تيغ (31 نقطة و8 تمريرات).

وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 106-95.