وفاز غولدن ستايت الجمعة على مضيفه نيويورك نيكس 128-100، بينما تفوق تورونتو على ضيفه دالاس مافريكس 116-107، ليحافظ على صدارة المنطقة الشرقية أمام ميلووكي باكس الذي حقق فوزه الخامس في خمس مباريات، وذلك على حساب مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 125-95.

وبدأت مباراة غولدن ستايت ونيويورك بشكل متقارب، اذ انتهى الربعان الأول والثاني بالتعادل 25-25 و28-28 تواليا، قبل أن يصنع نيكس فارقاً ضئيلاً بنهاية الربع الثالث الذي تفوق فيه 31-28. إلا أن ووريرز رد بشكل قوي في الربع الأخير وتفوق 47-16، معولاً بشكل أساسي على دورانت الذي سجل 25 من نقاطه الـ41 في هذا الربع فقط.

وقالت دورانت "لقد حاولت أن أكون هجومياً وأسجل النقاط (...) اعتقدت أن الربع الثالث كان سيئاً جداً من قبلنا. حاولت أن أمنح الفريق شرارة من خلال التسجيل في الربع الأخير، وهذا ما ساهم في انطلاقنا".

ولقي دورانت ترحيباً حاراً من مشجعي نيويورك نيكس، في ظل ترجيح بعض التقارير الصحافية أن يكون اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، في طريقه إلى الفريق بعد أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، مع غولدن ستايت المتوج باللقب ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال اللاعب أن الفرق الأخرى ستبذل كل ما في وسعها لاسقاط حامل اللقب الذي بلغ النهائي أربع مرات تواليا، ولم يخسر سوى في نهائي 2016 أمام كليفلاند كافالييز ونجمه السابق ليبرون جيمس.

وأوضح أن نيكس "تحدانا هذه الليلة (الجمعة). من الأفضل أن نكون ملاحقين ونُخرِج أفضل ما لدى لاعبينا".

وأنهى دورانت المباراة مع 41 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، أضاف إليها زميله ستيفن كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين، 29 نقطة وأربع متابعات وتمريرتين حاسمتين، ليقدم بذلك أداء جيدا في قاعة ماديسون سكوير غاردن التي شهدت تحقيقه أفضل سجل شخصي له، بتسجيله 54 نقطة في مباراة ضد نيكس عام 2013.

في المقابل، كان تيم هاردواي جونيور الأفضل في صفوف المضيف، بتسجيله 24 نقطة وإضافة متابعتين وأربع تمريرات حاسمة، بينما ساهم زميله الفرنسي فرانك نتيليكينا بـ17 نقطة.

ويتصدر غولدن ستايت ترتيب المنطقة الغربية مع خمسة انتصارات في ست مباريات، متقدما على نيو أورليانز بيليكانز الذي حقق الجمعة فوزه الرابع في أربع مباريات، على حساب ضيفه بروكلين نتس 117-115.

وتبادل الفريقان السيطرة في جزأي المباراة، اذ أنهى نيو أورليانز الربع الأول 32-30، بينما عوّض بروكلين في الثاني وأنهاه لصالحه 36-25. الا أن الفريق المضيف كان الأفضل في الشوط الثاني، وتفوق في الربع الثالث 31-25 وفي الأخير 29-24، معولا على النقاط الـ26 التي سجلها جرو هوليداي (مع ثلاث متابعات وخمس تمريرات)، وساهم معه أنطوني ديفيس بـ18 نقطة و14 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.

أما في صفوف بروكلين، فكان دانجيلو راسل الأفضل مع 24 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف كاريس ليفيرت 21 نقطة مع ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة، من دون أن يتمكنا من تفادي الخسارة الثالثة لفريقهما في خمس مباريات.



بداية مثالية لتورونتو وسيئة لهيوستن



وفي المنطقة الشرقية، عزز تورونتو رابتورز سجله الأفضل في الدوري هذا الموسم وصدارته، بتحقيق الفوز السادس في ست مباريات، وهي أفضل بداية له في الدوري الأميركي للمحترفين. وتفوق تورونتو بذلك على بداية موسم 2015-2016 عندما فاز في مبارياته الخمس الأولى.

وكان الأفضل في تورونتو كاوهي لينارد مع 21 نقطة وتسع متابعات، وأضاف كايل لاوري 20 نقطة و12 تمريرة حاسمة، في حين كان السلوفيني الناشئ لوكا دونتشيتش (19 عاما) الأفضل في دالاس والمباراة بتسجيله 22 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

وقال مدرب تورونتو نيك نورس عن لاوري "هو جيد فعلا (...) مع كل عام يمر، يكتسب قدرة إضافية على اختيار ما يقوم به ورؤية الأمور بشكل أوضح"، في إشارة الى تحقيق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، عشر تمريرات حاسمة على الأقل في المباراة الرابعة توالياً.

وفي المنطقة الغربية أيضاً، واصل هيوستن روكتس نتائجه السيئة هذا الموسم، وتلقى الخسارة الرابعة في خمس مباريات، وذلك بنتيجة قاسية أمام ضيفه لوس أنجليس كليبرز 113-133.

وخاض هيوستن الذي بلغ الموسم الماضي نهائي المنطقة الغربية وخسره أمام غولدن ستايت، المباراة في غياب أبرز لاعبيه جيمس هاردن الذي ستبعده إصابة في الفخذ لمباراتين.

ولم يتمكن كارميلو أنطوني من تعويض الغياب، على رغم تسجيله 24 نقطة، أضاف إليها جيرالد غرين 19 نقطة.

أما في صفوف كليبيرز الذي حقق فوزه الثالث في خمس مباريات، فكان الأفضل مونترزل هاريل مع 30 نقطة (الأعلى في رصيده الشخصي) وست متابعات، ولو وليامس مع 23 نقطة وثلاث تمريرات حاسمة.

كما فاز ساكرامنتو كينغز على واشنطن ويزاردز 116 - 112، في لقاء تساوى فيه جون وول (شيكاغو) والصربي نيمانيا بييليكا (ساكرامنتو) بتسجيل 26 نقطة، بينما تغلب تشارلوت هورنتس على شيكاغو بولز 135 - 106، والأفضل فيه لاعب شارلوت كيمبا ووكر مع 30 نقطة.

