غولدن ستايت ووريورز يهيمن مجدداً على لقب الدوري الأميركي للمحترفين

أحمد النفيلي

إنجاز ووريورز المستحق جاء بعد أن تفوق في الربع الأول من المباراة 34-25 فيما انتهى الربع الثاني على وقع التعادل 27-27 وكانت نتيجة الربع الثالث 25-13 لصالح غولدن ستايت الذي عاد وأنهى الربع الرابع لصالحه أيضاً 22-20.

وكان فريق النجم ستيفن كوري قد فاز في المباراة الأولى ضمن الدور النهائي 124-114 ثم حسم المواجهة الثانية لصالحه أيضاً 122-103 قبل أن يكرر فوزه في المواجهة الثالثة 110-102.

واللقب هو السادس لغولدن ستايت بعد تتويجه أعوام 1947 – 1956 – 1975 – 2015 – 2017.

من جهته أخفق كافالييرز بطل عام 2016 بالتتويج باللقب عقب خسارته في الدور النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2007 – 2015 – 2017.

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آخر مرة فاز فريق بلقب الدوري الأميركي للمحترفين عقب تغليه على منافسه في الدور النهائي بأربعة انتصارات دون رد كانت في نسخة 2007 والمثير أن البطل وقتها سان أنطونيو سبيرز تغلب بهذه النتيجة الكاسحة على كليفلاند كافالييرز أيضاً



الربع الأول

بدأ غولدن ستايت اللقاء بقوة واستطاع الفريق التقدم بعد الثلاث دقائق الأولى 10-3 وبرز في البداية من غولدن ستايت كلاي تومسون، ما دفع مدرب كافالييرز تايرون لو لطلب الوقت المستقطع الأول سريعاً، وواصل لاعب كافالييرز جي آر سميث عدم توفيقه بشكل واضح إذ أضاع أكثر من كرة سهلة تحت السلة، إلا أن الوقت المستقطع أدخل كافالييرز في اللقاء فسجل 9 نقاط دفعة واحدة في الوقت الذي توقف فيه تماماً غولدن ستايت عن التسجيل ما دفع مدربه ستيف كير لطلب الوقت المستقطع الأول لفريقه، وهو ما أعطى انطباعاً كاذباً أن المواجهة الرابعة ستكون عامرة بالندية والتقارب بين الفريقين.

أثمر وقت غولدن ستايت المستقطع عن عودة نارية لحامل اللقب الذي رفع النتيجة إلى 24-13 بعد أن أحرز لاعبوه 3 ثلاثيات متتالية في أقل من دقيقة واحدة ثم ثنائية لكيفن دورانت.

ومع نهاية الربع الأول كان غولدن ستايت قد أحكم سيطرته تماماً على مجريات اللعب حيث أنهى منتصف الشوط الأول متقدما (34 – 25) في ربع تميز تماماً بثلاثيات لاعبي غولدن ستايت التي صنعت الفارق، وتألق دورانت و ستيفن كوري نجما ووريورز بتسجيل الأول لـ11 نقطة مقابل 10 للثاني، فيما كان كيفن لوف هو الأفضل في صفوف كافالييرز بإحرازه ل12 نقطة مقابل 7 متابعات.

الربع الثاني

مجدداً نشط أصحاب الأرض مقلصين النتيجة إلى 38-35 ثم تمكن ليبرون جيمس من تسجيل التقدم الثاني لكليفلاند في اللقاء (39-38) قبل نهاية الربع الثاني بسبع دقائق.

على الرغم من الحماس الذي دب في صفوف كافالييرز إلا أن تألق كوري الواضح في اللقاء أعاد فريقه للتقدم مجددا فتغيرت النتيجة إلى 52-47 لصالح غولدن ستايت قبل نهاية الربع الثاني بثلاث دقائق.

واستمر تفوق الضيوف بعد ذلك حتى نهاية الربع الأول ليقترب الفريق بشدة من الاحتفاظ بلقب الـNBA بعد أن أنهى الشوط الأول متفوقاً بـ61 نقطة مقابل 52 لكافالييرز.

وبالتأكيد كان لستيفن كوري الفضل الأول في تقدم غولدن ستايت في الشوط الأول بعد أن سجل 20 نقطة مقابل 4 تمريرات حاسمة فيما أحرز كيفن دورانت 12 نقطة مقابل 4 تمريرات حاسمة و4 متابعات، علماً بأن الربع الثاني بشكل عام انتهى بالتعادل 27-27.

ملخص الشوط الأول

الربع الثالث

واصل غولدن ستايت سيطرته على النتيجة فبعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق الربع الثالث وصلت النتيجة إلى 69-56 وأصبح سلاح كافالييرز فقط هو ثلاثيات كيفن لوف الذي سجل حتى بعد مرور دقيقتين ونصف من الشوط الثاني 13 نقطة مقابل 8 متابعات وتمريتين حاسمتين، وظل الملك ليبرون محتفظاً بتفوقه بين زملائه في الفريق بتسجيله 18 نقطة مقابل 6 تمريرات حاسمة وثلاث متابعات حتى هذا التوقيت تحديداً، وإن بدا عليه العصبية والتوتر بسبب التفوق العام الواضح للمحاربين، فأضاع رمية ثلاثية بالإضافة لعدد من التمريرات الخاطئة بل وارتكب خطأ على المهاجم عندما دفع كوري الساطع بشدة إذ مع انتصاف الربع الثالث كان هو أفضل مسجل في اللقاء بشكل عام برصيد 25 نقطة.

ومع نهاية الربع الثالث اختفت تماماً القوة الدفاعية لكافالييرز وبدا أن لاعبي الفريق سلموا بتلقيهم الخسارة الرابعة على التوالي وهو أمر "مذل" إلى حد كبير إذ انتهى الربع الثالث بتقدم غولدن ستايت (25-13) فوصلت النتيجة العامة في اللقاء إلى 86-65 لصالح حامل اللقب أي بفارق 21 نقطة كاملة.

وهذا هو الفارق الأكبر منذ انطلاق سلسلة المباريات في الدور النهائي هذا الموسم.

الربع الأخير

مع انطلاق الربع الرابع تألق كوري مجدداً برمياته الثلاثية المحكمة مسجلاً الرمية السادسة له في هذا اللقاء ثم أعقبها بالسابعة ما جعله على مقربه من معادلة رقمه القياسي البالغ 9 ثلاثيات الذي سجله في المواجهة الثانية من الدور النهائي الحالي وهو رقم قياسي جديد لعدد الثلاثيات المسجلة ضمن مباراة في الدور النهائي.

ليلة صعبة جداً على كليفلاند كافالييرز على أرضه ووسط جماهيره فقد وصلت النتيجة قبل خمس دقائق على نهاية اللقاء (102-77) لصالح حامل اللقب، وهي نتيجة تعبر إلى حد كبير عن حالة الانهيار الدفاعي التي ضرب كافالييرز وقبل نهاية اللقاء بأربع دقائق غادر ليبرون المباراة بشكل نهائي عقب أن أجرى تايرون لو عدد من التغييرات في فريقه فيما حافظ كير مدرب ووريورز على كامل تشكيلته في أرض الملعب.

وتشير التكهنات والتوقعات إلى أن هذه هي المباراة الأخيرة لليبرون جيمس مع كليفلاند كافالييرز إذ أنه يبدو قريباُ من مغادرة الفريق قبل انطلاق الموسم القادم.

وفي ختام اللقاء كانت النتيجة قد وصلت إلى فوز غولدن ستايت 108-85، في مباراة عبر فيها تماماً ستيفن كوري عن حالته الفنية الرائعة بعد أن 37 نقطة وقام بـ6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما سجل نجم الفريق الآخر دورانت 20 نقطة مقابل 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وكالعادة كان ليبرون جيمس هو الأفضل في صفوف كافالييرز بإحرازه 23 نقطة.