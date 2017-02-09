غولدن ستايت ووريرز "يمطر" سلة شيكاغو بولز

وسجّل تومسون 28 نقطة بينها ست رميات ثلاثية ليعوّض فريقه خسارته المفاجئة أمام ساكرامنتو كينغز السبت علماً بأنه لم يخسر مباراتين متتاليتين منذ نيسان/أبريل عام 2015.

وأضاف كيفن دورانت 27 نقطة ونجح في 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ودرايموند غرين 19 نقطة ليرفع ووريرز، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 44 فوزاً مقابل 8 هزائم هذا الموسم، ويحافظ على سجله الأفضل وصدارته لترتيب المنطقة الغربية.

في المقابل، اكتفى نجم ووريرز وأفضل لاعب في الدوري الموسمين الماضيين ستيفن كوري بـ 13 نقطة، لتتوقف سلسلة مبارياته التي سجل فيها 20 نقطة أو أكثر توالياً عند 16 مباراة.

وتأثر شيكاغو بولز بغياب نجميه جيمي باتلر لإصابة في كاحله ولاعب الإرتكاز المخضرم دواين وايد لمعاناته صعوبات في التنفس.

إلى ذلك، تغلب ثاني ترتيب المنطقة الغربية سان أنتونيو سبيرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 111-103.

إلا أنّ مدرب الفائز غريغ بوبوفيتش لم يكن راضياً عن أداء فريقه وقال: "لم نلعب جيداً على مدى 48 دقيقة. لعبنا جيداً في الدقائق الأربع أو الخمس الأخيرة فقط. لم نتبادل الكرة بطريقة جيدة، كان الأمر مخيّباً".

وكان كاوهي ليونارد أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 32 نقطة، وأضاف الفرنسي طوني باركر 18 نقطة.



كليفلاند يوقف انتصارات إنديانا

من جانبه، تمكن حامل اللقب كليفلاند كافالييرز من وقف سلسلة الانتصارات المتتالية لإنديانا بيسرز عند سبعة، بفوزه عليه 132-117.

وسجل كل من كايري إيرفينغ وكايل كورفر 29 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 25 لكافالييرز الذي حقق فوزه الرابع توالياً.

ويتصدر كليفلاند ترتيب المنطقة الشرقية مع 36 فوزاً و15 هزيمة، بينما تلقى إنديانا خسارته الثالثة والعشرين في مقابل 29 انتصاراً.

وواصل ميامي هيت سلسلة انتصاراته، ليحقق الثاني عشر توالياً بتغلبه على ميلووكي باكس 106-88، ويعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية هذا الموسم، والتي سبق لغولدن ستايت تحقيقها.

وتألق في المباراة حسن وايتسايد وسجّل 23 نقطة ونجح في 16 متابعة، بينما خسر ميلووكي جهود جاباري باركر لإصابة بالتواء في كاحله في الربع الثالث، بعد تسجيله 14 نقطة. وخرج باركر من الملعب بمساعدة الطاقم الطبي.

وقال مدرب ميامي هيت إريك سوبلسترا: "بدايتنا السيئة في مطلع الموسم ساهمت في تماسك الفريق ذهنياً".

عراك وطرد

في المقابل، توقفت سلسلة بوسطن سلتيكس عند 7 انتصارات متتالية بسقوطه أمام ساكرامنتو كينغز 92-108 على الرغم من تسجيل نجم الخاسر إيزياه توماس 28 نقطة.

وتغلب ممفيس غريزليز على فينيكس صنز 110-91 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين في أواخر الربع الأخير.

وقام ديفن بوكر أفضل مسجل في صفوف صنز بارتكاب مخالفة على احتياطي ممفيس تروي دانيالز قبل نهاية المباراة بدقيقة و10 ثوان، ما أدى إلى عراك بين الإثنين تدخلت على إثره مجموعة من لاعبي الفريقين، وقام دانيالز بدفع تايلر أوليس من فينيكس قبل تدخل الحكام والمدربين للتهدئة.

وبنتيجة ما حصل، طرد الحكم أوليس وزميليه ماركيز كريس ودانيالز.

وسقط نيويورك نيكس أمام لوس أنجليس كليبرز 115-119 في أمسية صاخبة على ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وتخللت المباراة حادثة في المدرجات كان محورها أحد نجوم نيكس السابقين تشارلز اوكلي. فبعد تلاسن بينه وبين مالك النادي جيمس دولان، تمّ طرده واقتادته الشرطة إلى خارج الملعب.

واعتبر متحدث باسم نيويورك نيكس أنّ أوكلي تصرف "بطريقة غير لائقة ومشينة" تجاه دولان، من دون اتضاح أسباب التلاسن.

ولا يزال رئيس نادي نيويورك نيكس فيل جاكسون، المدرب المخضرم السابق الذي أحرز 11 لقباً في الدوري مع شيكاغو بولز ولوس أنجليس ليكرز، يريد التخلي عن خدمات كارمليو أنطوني رغم تسجيل الأخير 28 نقطة ضد كليبرز.

يذكر أنّ نيويورك خسر 22 مباراة من أصل 31 خاضها منذ كانون الأول/ديسمبر، وهو ثاني أسوأ سجل في الدوري الأميركي.

وفي المباريات الأخرى، فاز واشنطن ويزاردز على بروكلين نتس 114-110 بعد التمديد، وأتلانتا هوكس على دنفر ناغتس 117-106، وديترويت بيستونز على لوس أنجليس ليكرز 121-102، ويوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 127-94، ومينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 112-109.