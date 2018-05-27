غولدن ستايت لا يستسلم ويفرض الحاسمة على هيوستن

وبدأ ووريرز، بطل 2015 أيضاً بقيادة المدرب والنجم السابق ستيف كير، المباراة بشكل سيء وتخلف في الربع الأول بفارق 17 نقطة (22-39) قبل أن ينتفض نجومه في الأرباع الثلاثة الأخيرة ليستقر الفارق النهائي لصالحهم على 29 نقطة (الربع الثاني 29-22 والثالث 33-16 والأخير 31-9).

وافتقد هيوستن إلى صانع العابه كريس الذي تعرض لإصابة عضلية في المباراة الخامسة، لكن حتى في وجوده، كان الانتصاران السابقان لغولدن ستايت كبيرين (الأول 119-106، والثاني 126-85) خلافاً لانتصارات هيوستن.

وبعد البداية المتواضعة، تعملق الأبطال بقيادة كلاي طومسون (35 نقطة) الذي نجح في 9 رميات ثلاثية، وستيفن كوري (29 نقطة) وكيفن دورانت (23 نقطة)، فيما اجتهد درايموند غرين في صناعة الألعاب (9 تمريرات حاسمة) بالإضافة إلى مهمته الأصلية في الدفاع (10 متابعات).

في المقابل، بدا جيمس هاردن المرشح بقوة للقب أفضل لاعب هذا الموسم، وكأنه يغرد وحيداً فسجل 32 نقطة مع سبع متابعات و9 تمريرات حاسمة، وأضاف ايريك غوردون، بديل كريس بول، 19 نقطة، فيما اكتفى تريفور اريزا بتسجيل 14 نقطة، وكلينت كابيلا بنقطتين فقط مع 15 متابعات، علماً بأن الأخير يشكل عادة رافعة لهاردن.

وستتقرر في المباراة السابعة الفاصلة التي تجمع أفضل فريق خلال الموسم المنتظم مع حامل اللقب وتقام ليل الاثنين على ملعب هيوستن، هوية بطل المنطقة الغربية لملاقاة بطل الشرقية الذي ستتحدد هويته في مباراة سابعة فاصلة أيضاً ستقام ليل الأحد بين بوسطن سلتيكس وكليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي.

وهي المرة الأولى منذ 1979 التي يحسم فيها الصراع في نهائي المنطقتين بمباراة سابعة فاصلة.

