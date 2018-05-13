انتهت أولى مباريات نهائي المنطقة الشرقية ضمن الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين بفوز بوسطن سلتيكس على منافسه كليفلاند كافالييرز مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة 108-83.

وفرض سلتيكس الساعي بقوة لاستعادة أمجاده السابقة سيطرته على المواجهة الأولى في سلسلة مباريات الدور النهائي في القسم الشرقي، إذ أنهى الربع الأول متقدما 36-18، وجاء الربع الثاني لصالحه أيضاً 25-17، فيما انتفض كافالييرز في الربع الثالث محاولاً تقليص الفارق وتقدم 29-17 إلا أن بوسطن سلتيكس استعاد تفوقه مجدداً وتفوق في الربع الرابع 30-19.

وتألق لاعب سلتيكس الصاعد جيلين براون البالغ من العمر 21 عاماً بتسجيله 23 نقطة وقيامه بثماني متابعات وسجل زميله في الفريق أيضاً آل هورفورد (31 عاماً) 20 نقطة مقابل 21 نقطة للاعب سلتكس الآخر ماركوس موريس.

على الجانب الآخر، غاب التألق عن نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس الذي أحرز 15 نقطة فقط مقابل 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة، فيما كان كيفن لف لاعب الارتكاز أفضل مسجل في كافالييرز برصيد 17 نقطة مقابل 8 متابعات و3 تمريرات حاسمة.



لقطات من المباراة: