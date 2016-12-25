سلة إيرفينغ القاتلة ترجّح كفة كليفلاند على ووريرز

واستهل الووريرز المباراة بشكل ممتاز وأثبت تفوقه في الأرباع الثلاثة الأولى ولو بشكل طفيف حيث حسمها 27-25 و28-27 و32-28، قبل أن يثور كليفلاند بقيادة عملاقه ليبرون جيمس، الذي كان أبرز مسجّلي فريقه، في الربع الأخير الذي انتهى 29-21، ليحسم الكافالييرز النتيجة لمصلحته بفضل سلة قاتلة في آخر 5 ثوان نفّذها نجمه كيري إيرفينغ.

من جانب الووريرز خطف كيفن دورانت الأضواء حيث كان أفضل مسجّل في اللقاء (36 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات حاسمة)، في حين كما جرت العادة تميّز ليبرون جيمس بمردوده الغزير (31 نقطة و13 متابعة و4 تمريرات حاسمة).

"دربي" لوس أنجليس لصالح ليكرز

في مباراة أخرى، فاز لوس hنجليس ليكرز على لوس أنجليس كليبرز 111-102، ليحسم "دربي" المدينة لصالحه للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013، منهياً سلسلة من 11 هزيمة أمام غريمه.

وتقدم كليبرز في الربع الأول (31-27)، وقلص ليكرز الفارق إلى ثلاث نقاط في الربع الثاني. إلا أن الكفة مالت لصالحه بشكل كبير في نهاية الربع الثالث الذي تفوق فيه بفارق 18 نقطة (34-16).

وفي الربع الأخير، حاول جمال كروفورد وجيه جيه ريديك اللذان سجل كل منهما 22 نقطة في المباراة، إعادة كليبرز إلى أجواء اللقاء، إلا أنه انتهى لصالح فريقهما بفارق ست نقاط فقط (28-22).

واعتمد ليكرز أسلوب اللعب الجماعي، وسجل سبعة من لاعبيه أكثر من عشر نقاط، أبرزهم الروسي تيموفي موزغوف (19 نقطة).

وغاب عن كليبرز لاعباه البارزان بلايك غريفين وكريس بول بداعي الاصابة، كما خرج ريديك بالأخطاء الخمسة. وتراجع كليبرز إلى المركز الرابع في ترتيب المنطقة الغربية (22 فوزا و10 هزائم).

في المقابل، خسر ليكرز جهود لاعبه لاري نانس جونيور الذي تعرض لاصابة في الركبة اليمنى، ستبعده أربعة اسابيع.

في بقية المباريات، فاز سان أنطونيو سبيرز على شيكاغو بولز 119-110، ليعزز مركزه الثاني بالمنطقة الغربية بـ 25 فوزاً و6 هزائم.

وتفوّق بوسطن سلتيكس على نيويورك نيكس 119-114، وقاد المتألق راسل ويستبروك فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 112-100 بعد تسجيله 31 نقطة.