سقوط جديد لحامل لقب الـ NBA

في المرحلة ذاتها، توقف مسلسل انتصارات هيوستن روكتس بخسارته في ملعب مينيسوتا تمبروولفز 105-119.

على ملعب مودا سنتر، واصل سي دجاي ماكولوم تألقه وقاد بورتلاند لسقاط ليبرون جيمس ورفاقه في كليفلاند بتسجيله 21 من نقاطه الـ27 في الشوط الثاني من المباراة التي وصل فيها الفارق بين الفريقين حتى 24 نقطة.

وسجل ماكولوم 25 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي في انجاز هو الأول من نوعه بالنسبة لهذا اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً والذي بدأ مشواره في الدوري عام 2013 مع بورتلاند بالذات.

ولا يبدو أن بورتلاند تأثر بالإرهاق الذي عانى منه لاعبوه جراء العاصفة الثلجية التي تسببت بتحويل رحلة الفريق من لوس أنجليس، حيث تغلب الثلاثاء على ليكرز 108-87، إلى سياتل حيث أمضى الليلة هناك قبل أن يعود إلى بورتلاند ظهر الأربعاء.

وبقي اللاعبون في الفندق حتى موعد المباراة التي برز فيها أيضاً من ناحية أصحاب الأرض آلن كراب بتسجيله 24 نقطة، مساهماً أيضاً بالفوز الثامن عشر لفريقه في 41 مباراة.

أما من ناحية كليفلاند الذي وصل إلى بورتلاند في الثالثة من صباح الأربعاء بعدما تأخر اقلاع رحلته من يوتا، حيث خسر الثلاثاء أمام يوتا جاز 92-100، فكان جيمس الأفضل بتسجيله 20 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف كيفن لوف 17 نقطة مع 8 متابعات دون أن يجنبا فريق المدرب تايرون لو هزيمته العاشرة في 38 مباراة.

وفي مينيابوليس، توقف مسلسل انتصارات هيوستن عند 9 مباريات متتالية بسقوطه أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 105-119، رغم جهود نجمه جيمس هاردن الذي سجل 33 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

وتألق في صفوف مينيسوتا الذي حقق فوزه الـ13 فقط في 39 مباراة، الكندي أندرو ويغينز بتسجيله 28 نقطة وأضاف كارل-أنتوني تاونز 23 مع 18 متابعة وشاباز محمد 20 نقطة.

وكان منتصف الربع الثالث مفصلياً في تحديد هوية الفائز بعدما سجل مينيسوتا 17 نقطة مقابل 4 لضيفه الذي كان متقدما قبل انتفاضة صاحب الأرض 69-68 لا إنه دخل إلى الربع الأخير متخلفاً 77-89.

ووجه مينيسوتا الضربة القاضية لهيوستن في بداية الربع الأخير حين سجل النقاط الثماني الأولى.

وفشل هيوستن بالتالي في تكرار سيناريو السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي حين حل في ملعب مينيسوتا وهو يبحث عن انتصاره العاشر على التوالي، وتمكن حينها من تحقيق مبتغاه بعدما عاد من بعيد وأدرك التعادل في الوقت الأصلي ثم حسم اللقاء في الشوط الإضافي 111-109.

وهذه الهزيمة العاشرة في 41 مباراة هذا الموسم لهيوستن الذي برز فيه راين أندرسون، إلى جانب هاردن، بتسجيله 18 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

بداية سنة مثالية لكليبرز

وعلى ملعب ستايبلس سنتر، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الخامس على التوالي في بداية العام الجديد بتغلبه على ضيفه أورلاندو ماجيك 105-96 بفضل دجاي دجاي ريديك الذي سجل 5 ثلاثيات في الربع الأخير وأنهى اللقاء وفي رصيده 22 نقطة.

كما برز في صفوف كليبرز الذي حقق فوزه الـ27 في 41 مباراة، كريس بول بتسجيله 18 نقطة.

وتحدث بول بعد اللقاء عن مسلسل انتصارات فريقه، قائلاً "نشعر أنه باستطاعتنا تحقيق الفوز تلو الآخر".

وتطرق بول إلى الدور الذي لعبه زميله ماريس سبايتس الذي سجل 10 من نقاطه الـ13 في الربع الأخير، مشيراً إلى أن "مو (لقب سبايتس) يلعب بطاقة وحماس كبيرين، ونحن نستفيد من ذلك لأنه يدفع الجميع إلى تقديم المزيد".

وبرز في صفوف كليبرز أيضاً دياندري جوردن الذي سجل 10 نقاط مع 20 متابعة. وهذه المرة السادسة هذا الموسم التي يحقق فيها 20 متابعة أو أكثر، وهو أمر لم يحققه أي لاعب في الدوري.

ومن ناحية أورلاندو، فكان أرون غوردون الأفضل بتسجيله 28 نقطة، بينها 18 في الشوط الأول دون أن يجنب فريقه الخسارة الرابعة توالياً والسادسة في آخر 7 مباريات والـ16 من أصل 40 هذا الموسم.

وقاد إيزياه توماس فريقه بوسطن سلتيكس لفوزه الخامس في آخر 6 مباراة وكان على حساب واشنطن ويزاردز 117-108.

وسجل توماس 38 نقطة، بينها 20 في الربع الأخير، مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة وأضاف جاي كراودر 20 نقطة مع 5 متابعات وساهم بدوره بالفوز الـ24 لفريقه في 39 مباراة.

وفي الجهة المقابلة، تألق برادلي بيل بتسجيله 35 نقطة دون أن يجنب واشنطن هزيمته الـ19 في 38 مباراة.

وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 103-95 بفضل نجمه راسل وستبروك الذي حقق الـ"تريبل دبل" الـ18 له هذا الموسم بتسجيله 24 نقطة مع 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتفاضته بتحقيقه فوزه الرابع في آخر 5 مباريات (11 فوزاً فقط في 36 مباراة)، بتحويله تخلفه أمام نيويورك نيكس بفارق 17 نقطة إلى انتصار بفارق نقطة 98-97.

ويدين فيلادلفيا بفوزه إلى جويل إيمبيد (21 نقكة مع 14 متابعة) وتي دجاي ماكونيل الذي سجل سلة الحسم في الثانية الأخيرة من اللقاء.