سبيرز يثأر من غريزليز وميامي يصارع للتأهل

حقق سان أنطونيو سبيرز، وصيف المنطقة الغربية، فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 97-90، الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما تعرّض ميامي هيت لخسارة مفاجئة على أرضه أمام تورونتو رابتورز 101-84.

وبعد خمسة أيام على خسارته المقلقة أمام ممفيس بالذات 96-104، ثأر سبيرز، لكنّ غريزليز خلق له المتاعب كالعادة، وانتظر فريق المدرب غريغ بوبوفيتش حتى الدقائق التسع الأخيرة ليحسم المباراة.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 74-74، تميّز لاماركوس أولدريدج (23 نقطة و8 متابعات) والموزع الفرنسي طوني باركر (13 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

ورفع أولدريدج رصيده إلى 15 ألف نقطة في كامل مسيرته، وأضاف نجم سبيرز كاوهي لينارد 19 نقطة، فيما كان مايك كونلي أفضل مسجل للخاسر مع 22 نقطة.

وقال أولدريدج بعد المباراة: "أحاول أن أتحمل المزيد من المسؤوليات، كنت سلبياً جداً منذ مطلع الموسم".

وبفوزه الـ55 هذا الموسم مقابل 16 خسارة، ضيّق سبيرز الخناق على غولدن ستايت ووريزر متصدر الترتيب (57-14)، علماً بأنهما ضمنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية رفقة هيوستن روكتس من الغربية، وكليفلاند كافالييرز وبوسطن سلتيكس من الشرقية.



رابتورز يفاجىء ميامي

من جهة أخرى، تعرضت مساعي ميامي هيت للتأهل إلى البلاي أوف لصفعة، بخسارته على أرضه أمام تورونتو رابتورز على ميامي هيت 101-84.

وتقدم هيت بفارق 15 نقطة في المباراة، بيد أنّ ديمار ديروزان سجّل 40 نقطة ومنح رابتورز فوزه الرابع على التوالي.

وقال نجم هيت حسان وايتسايد (16 نقطة و14 متابعة) الذي تعرّض لإصابة في إصبعه الثلاثاء ضد فينيكس: "لا يزال يؤلمني، لكن ليس هذا الوقت المناسب من الموسم للشكوى".

من جهته، قال دي روزان الذي سجل 14 من 25 محاولة و12 رمية حرة من أصل 13: "حاولت أن أكون عدوانياً وأشارك في الجانب الدفاعي أيضاً".

وهذه أول مرة ينجح دي روزان في تسجيل 40 نقطة أو أكثر في مباراتين على التوالي، وذلك بعدما دك سلة شيكاغو بولز بـ42 نقطة الثلاثاء.

وتابع: "لا أفكر بتسجيل نسبة معينة من النقاط. أخرج وأترك مباراتي تتحدث عن نفسها".

واحتفظ ميامي (35-37) بمركزه الثامن في المنطقة الشرقية، بيد أنه مطارد بشكل عنيف من شيكاغو بولز وديترويت بيستونز (34-38).

وانتزع دالاس مافريكس فوزاً بشق النفس من ضيفه لوس أنجليس كليبرز 97-95، بفضل سرقة كرة وسلة قاتلة من هاريسون بارنز قبل 4 ثوان على نهاية الوقت.

ويقف مافريكس، عاشر المنطقة الغربية، على بعد 3 انتصارات من المركز الثامن، الأخير المؤهل من كل منطقة إلى الأدوار الإقصائية، فيما حقق كليبرز فوزه الثالث على التوالي وبقي خامساً في المنطقة الغربية بفارق فوز واحد عن يوتا جاز الرابع.

ويستقبل مافريكس جاز السبت في مواجهة قد تتكرر بينهما في الدور الأول من البلاي أوف.

وسجل داميان ليلارد 30 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 110-95.

وغاب عن نيكس النجمان كارميلو أنطوني لإصابته في ركبته اليسرى وديريك روز لإصابة في قدمه اليمنى.

وقاد بروك لوبيز بروكلين نتس إلى الفوز على فينيكس صنز 126-98، بتسجيله 19 نقطة.

وعوّض نيتس تخلفه بفارق 15 نقطة في المباراة، ليحقق فوزه الخامس عشر وهو الأدنى بين جميع أندية الدوري. وهذه أول مرة في الموسم يحقق بروكلين فوزين على التوالي.