سبيرز ورابتورز إلى الدور الثاني من البلاي أوف

وقاد الثنائي كاوهي لينارد والموزع الفرنسي طوني باركر الضيوف بتسجيلهما 29 و27 نقطة على التوالي، ليتأهل سبيرز 4-2 ويتفادى خوض مباراة سابعة فاصلة على أرضه.

وقال باركر عن زميله لينارد: "يلعب بمستوى أم في بي (أفضل لاعب)، وآمل في أن يستمر بذلك لأننا سنحتاجه في الدور المقبل".

ويلتقي سبيرز، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2014، في الدور الثاني هيوستن روكتس في سلسلة من سبع مباريات تنطلق الاثنين. ويتوقع أن تكون مواجهة هيوستن أصعب على سبيرز، خصوصاً بعد تألق جيمس هاردن ورفاقه في تخطي أوكلاهوما سيتي وموزعهم راسل وستبروك في الدور الأول.

وأضاف لاماركوس أولدريدج 17 نقطة و12 متابعة لسبيرز الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم على أرض ممفيس.

ورأى مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش أن ممفيس الذي تقدم 88-81 قبل 6 دقائق من نهاية الوقت، كان اختباراً جيداً، وأصبح فريقه أفضل استعداداً لخوض مشوار طويل في البلاي أوف.

وقال بوبوفيتش: "ما أحبه في ممفيس أسلوبه الدفاعي. هذا يجعلك جاهزاً لمواجهة أي خصم"، مضيفاً "كانت فرصة للعديد من لاعبي فريقنا الذين لم يكونوا معنا منذ فترة طويلة، لمشاهدة طريقة عمل البلاي أوف".

ونجح باركر (34 عاماً) في 78.6% من تسديداته (11 من 14) وهي أعلى نسبة له في الأدوار الإقصائية، وأعلى رصيد في البلاي أوف منذ 2014.

وقال الفرنسي: "حاولت أن أكون شرساً، وقام زملائي بتمرير كرات رائعة لي".

وفي السلسلة الثانية، سجل المخضرم فينس كارتر البالغ 40 عاماً 12 نقطة (4 من 9).

وعلى غرار سبيرز، تأهل تورونتو إلى الدور الثاني من المنطقة الشرقية بفوزه على أرض ميلووكي 92-89، ليحسم السلسلة 4-2.

وكان ديمار ديروزان (32 نقطة) أفضل مسجل لدى الفريق الكندي الذي أهدر تقدماً بلغ 25 نقطة في الشوط الثاني، قبل أن يقتنص الفوز بفارق 3 نقاط.

ولدى الخاسر الذي يشرف عليه النجم السابق جيسون كيد، كان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل مسجل مع 34 نقطة و9 متابعات في 47 دقيقة، لكنها سجل 7 محاولات فقط من أصل 13 رمية حرة. وفي المجمل، سجل باكس 18 رمية حرة فقط من أضل 28.

وقال أنتيتوكونمبو أحد أبرز لاعبي هذا الموسم: "لقد كنا الأفضل في هذ السلسلة، وأظهرنا قيمتنا، الكل سيحترمنا أكثر الآن".

وضرب تورونتو موعداً في الدور الثاني مع كليفلاند كافالييرز حامل اللقب والذي تخطى إنديانا بيسرز بسهولة 4-0، في الدور الثاني في مواجهة صعبة مع ليبرون جيمس ورفاقه، وفي إعادة لنهائي المنطقة الشرقية العام الماضي عندما فاز كليفلاند 4-2.

ونجح دي روزان بتسجيل 12 من 24 محاولة، بينها كرة ساحقة مميزة قبل 48 ثانية من النهاية. وأضاف كايل لوري 13 نقطة لرابتورز.

ويلعب الجمعة أتلانتا هوكس مع ضيفه واشنطن ويزاردز الذي يتقدم 3-2، وشيكاغو بولز مع بوسطن سلتيكس، حامل اللقب 17 مرة، الذي يتقدم 3-2، ويوتا جاز مع لوس أنجليس كليبرز الذي يتقدم أيضاً 3-2، ما يعني أن الدور الأول من البلاي أوف قد يختتم الجمعة في حال فوز واشنطن وبوسطن ويوتا.

وكان غولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي ونجمه ستيفن كوري قد ضمن تأهله عن المنطقة الغربية ليواجه بورتلاند ترايل بلايزرز.