سان أنطونيو يطيح بالبطل ووستبروك يواصل نَهمه

ورفع سان أنطونيو، صاحب المركز الثاني في المنطقة الغربية، رصيده إلى 57 فوزاً (مقابل 16 هزيمة)، وشدد الخناق على متصدر البطولة حالياً غولدن ستايت ووريرز (59 مقابل 14).

من جانبه، مني كليفلاند بهزيمته السادسة والعشرين (مقابل 47 فوزاً) قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق أدوار البلاي أوف التي تأهل إليها مع ثمانية فرق أخرى حتى الآن، وتخلى عن صدارة المنطقة الشرقية لصالح بوسطن سلتيكس (48 انتصاراً و26 خسارة).

والفرق المتأهلة الأخرى هي بوسطن وواشنطن ويزاردز وتورونتو رابتورز (المنطقة الشرقية)، وغولدن ستايت ووريرز، بطل 2015 ووصيف بطل 2016، وسان أنطونيو وهيوستن روكتس ويوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز (المنطقة الغربية).

وعاش كليفلاند كابوساً ليلة الأمس، وكذلك نجمه ليبرون جيمس الذي فضل الذهاب إلى غرف الملابس قبل نهاية المباراة لانزعاجه من ضربة غير مقصودة في ظهره من كوع ديفيد لي في الربع الثالث، وأيضاً من درس لقنه سان أنطونيو لفريقه الذي أظهر ضعفاً كبيراً في الشق الدفاعي.

ولم يستطع حامل اللقب مجاراة مضيفه الا في الربع الثالث (18-17) بعد أن تخلف بفارق 10 نقاط في الأول (18-28) وبفارق 24 نقطة في نهاية الشوط الأول 40-64 (الربع الثاني 22-36)، فضلاً عن خسارته الربع الأخير 16-22.

وارتسمت خسارة كليفلاند في نهاية الشوط الأول، وهي الرابعة في آخر ست مباريات والتاسعة في 15 مباراة خاضها في آذار/مارس، فكانت النتيجة تراجعه منطقياً إلى المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف بوسطن الذي حقق الأحد فوزه الرابع على التوالي والثامن في آخر 10 مباريات.

-ليبرون جيمس واثق-

ويدين سان أنطونيو بهذا الفوز بشكل خاص إلى كاوهي ليونارد (25 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات حاسمة) ولاماركوس أولدريدج (14 نقطة و7 متابعات) والاسباني باو غاسول (14 نقطة)، فيما كان ليبرون جيمس (17 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات في 29 دقيقة)، وتريستان طومسون (11 نقطة و7 متابعات) الأبرز في صفوف كليفلاند.

وصرح ليبرون: "لا يهم المركز الأول بقدر ما يقلقني أننا لا نلعب بشكل جيداً. أريد أن نلعب بشكل أفضل".

وأضاف حامل اللقب 3 مرات (مرتان مع ميامي هيت) "في كل الأحوال، أنا لست قلقاً لأننا عندما نلعب بأدائنا المعهود، نستطيع أن نهزم أياً كان".

من جانبه، رفض صانع ألعاب سان أنطونيو، الفرنسي طوني باركر الذي اكتفى بتسجيل نقطتين فقط خلال 20 دقيقة، الخروج باستنتاجات متسرعة بعد الخسارة الثقيلة لكليفلاند والفوز الخامس توالياً لفريقه.

وقال "كانت مباراة كبيرة، لكن في النهاية هي مباراة في موسم كامل، وليس اكثر من انتصار. صحيح أنه لمفاجأة أن نشهد مثل هذه النتيجة، لكن ذلك قد يحصل لاي فريق خلال الموسم. الموسم طويل وأنا واثق من أنهم سيتجاوزوا هذه الكبوة".

وارتفع منسوب التفاؤل لدى سان أنطونيو مع اقتراب البلاي أوف بعد أن فاز مرتين على كل من كليفلاند وغولدن ستايت، وحقق 11 انتصاراً في 12 مباراة على افضل خمسة فرق في الموسم الحالي.

-37 ثلاثية مزدوجة لوستبروك-

ولفت راسل وستبروك الأنظار مرة جديدة وواصل تألقه في المباراة التي فاز فيها أوكلاهوما بصعوبة وبفارق نصف سلة على دالاس مافريكس 92-91، بعد تسجيله 19 نقطة في الربع الأخير بما فيها سلة الفوز قبل سبع ثوان من النهاية.

وحقق وستبروك (37 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة) الثلاثية المزدوجة الـ37 (تريبل دابل)، وأضاف نقاطاً ثمينة إلى رصيده في السباق مع نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن على لقب أفضل لاعب في الدوري.

وبات وستبروك بحاجة لأربع ثلاثيات مزدوجة لمعادلة رقم أوسكار روبرتسون (41) المسجل في موسم 1961-1962.

وتكمن أهمية نقاط وستبروك أن فريقه كان متخلفاً بفارق 15 نقطة في نهاية الشوط الأول 35-50 (الربع الأول 25-26 والثاني 10-24)، و12 نقطة بعد الربع الثالث (22-19)، وقاد بتألقه أوكلاهوما إلى فوز صعب بعد ان سيطر على الربع الأخير (35-22).

وقال وستبروك بعد اللقاء "هدفي مساعدة فريقي بأفضل ما أستطيع كل أمسية والا أتراجع".

وكان فيكتور أوتاديبو (15 نقطة و9 متابعات) ثاني أفضل لاعب في صفوف أوكلاهوما، في حين كان نيرلنز نويل وويسلي ماتيوز (14 نقطة لكل منهما) الأبرز في صفوف الخاسر الذي اكتفى نجمه الألماني ديرك نوفيتسكي بتسجيل 8 نقاط مع 8 متابعات.

وبات بامكان أوكلاهوما السادس (42 فوزاً مقابل 31 خسارة) أن يتطلع إلى المركز الخامس في المنطقة الغربية الذي يحتله حاليا لوس أنجليس كليبرز (44 فوزاً و31 خسارة)، علماً بأن الأخير ضمن بطاقة التأهل.

ورغم افتقاده لأفضل مسجل غوردون هايوارد، ابتعد يوتا جاز عن مطارديه كليبرز وأوكلاهوما بعد فوزه على نيو أورليانز بيليكنز 108-100.

ورفع يوتا رصيده إلى 45 فوزاً مقابل 29 خسارة، وهو يدين بشكل خاص إلى لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (20 نقطة و19 متابعة) الذي عزز طموحاته بالمنافسة على لقب أفضل مدافع.

وأجل نيويورك نيكس خروجه من المنافسة على احدى بطاقات البلاي أوف من خلال تحقيق الفوز الأول بعد خمس هزائم متتالية وكان على ديترويت بيستونز 109-95 بفضل ديريك روز (27 نقطة) وكارميلو انطوني (21 نقطة).

وتغلب أيضاً تورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 131-112، وساكرامنتو كينغز على ممفيس غريزليز 91-90.