سان أنطونيو ثاني المتأهلين إلى البلاي أوف

وكان الوقت الأصلي قد انتهى على نتيجة التعادل ( 83-83).

ورفع سان أنطونيو رصيده إلى 48 فوزاً في 61 مباراة، في المركز الثاني للمنطقة الغربية خلف غولدن ستايت ووريرز (50 فوزاً و11 خسارة)، فلحق به إلى البلاي أوف.

ونجج مدرب سان أنطونيو غريغ بوبوفيتش في قيادة فريقه إلى البلاي أوف للموسم العشرين على التوالي، معادلاً رقم فيل جاكسون مع شيكاغو بولز ولوس انجليس ليكرز.

وأحرز مدرب سان أنطونيو خمسة ألقاب في الدوري منذ توليه المهمة في 1996.

وقال بوبوفيتش "حالفنا الحظ فعلاً للفوز بهذه المباراة لأن هذا الفريق الشاب لمينيسوتا لعب أفضل منا".

وتابع "لم نستسلم، وأدركنا أكثر وأكثر انه لا يجب أن نرتبك وانه يتعين علينا فقط مواصلة اللعب".

وتألق كاوهي ليونارد في صفوف سان أنطونيو كالعادة بتسجيله 34 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف لاماركوس الدريدج 18 نقطة مع 10 متابعات، وباو غاسول 17 نقطة مع 8 متابعات.

وسجل لمينيسوتا كارل-أنطوني تاونز 24 نقطة مع 14 متابعة واندرو ويغينز 17 نقطة.

ويملك سان أنطونيو فرصة مواصلة انتصاراته المتتالية عندما يواجه الاثنين هيوستن روكتس الفائز على ممفيس غريزليز 123-108.

وبرز جيمس هاردين نجم هيوستن بتسجيله 33 نقطة مع 7 متابعات و11 تمريرة حاسمة، محققاً الثنائية المزدوجة (دابل دابل) للمرة التاسعة والأربعين في مسيرته.

وسجل كلينت كابيلا 24 نقطة مع 11 متابعة، واريك غوردون 18 نقطة أخرى لهيوستن، في حين كان مايك كونلي الأبرز لممفيس برصيد 23 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة، مع 20 نقطة و10 متابعات لزميله جامايشال غرين.

ويأتي هيوستن روكتس خلف غولدن ستايت وسان أنطونيو مباشرة في المركز الثالث للمنطقة الغربية وله 44 فوزا مقابل 19 خسارة.

في المقابل، لقي ممفيس الساعي إلى التأهل حيث يحتل المركز السادس في المنطقة ذاتها أيضاً خسارته السابعة والعشرين في 63 مباراة.

ولقي كليفلاند كافالييرز حامل اللقب ومتصدر المنطقة الشرقية خسارته التاسعة عشرة في 61 مباراة أمام ميامي هيت 92-120.

ويسعى ميامي تاسع المنطقة (29 فوزاً و34 خسارة) لحجز احدى بطاقات التأهل إلى البلاي أوف.

وفضل مدرب كليفلاند تايرون لو اراحة ليبرون جيمس الذي سبق أن توج مرتين مع ميامي وكايري ايرفينغ.

وسجل تشانينغ فراي 21 نقطة لكليفلاند، وغوران دراغيتش 23 نقطة وحسن واتسايد 20 نقطة مع 13 متابعة لميامي.

وفي باقي المباريات، فاز لوس أنجليس كليبرز على شيكاغو بولز 101-91، وبورتلاند ترايل بلايزرز على بروكلين نتس 130-116، وتشارولت هورنتس على دنفر ناغتس 112-102، وميلووكي باكس على تورونتو رابتورز 101-94، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 136-106.