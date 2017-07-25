ديريك روز يوقع عقداً لسنة واحدة مع كافالييرز

وأوضح الموقع الالكتروني لكليفلاند كافالييرز أن اللاعب صاحب 28 ربيعاً التقى مع المسؤولين عن كافالييرز الاثنين وأمضى معهم اليوم، في محاولة من الوصيف للعودة إلى الدور النهائي من دون كايري إيرفينغ صانع الألعاب الأساسي الذي طلب الرحيل عن النادي للخروج من ظل "الملك" ليبرون جيمس.

وأكدت شبكة التلفزيون "إي إس بي إن" الأميركية استناداً إلى مصادر رسمية الاتفاق بين الطرفين.

وأنهى روز موسمه مع نيويورك نيكس بمعدل 18 نقطة و3.8 متابعات و4.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وكان روز ترك الصيف الماضي فريق شيكاغو بولز الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2008.

ومنذ أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري ينال كأس أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين عام 2011، تعرض روز إلى إصابات كثيرة بينها اصابتان خطيرتان في الركبة، علماً بأنه لا يزال يلهث وراء إحراز اللقب الأول في مسيرته الاحترافية.

وخاض كليفلاند كافالييرز الدور النهائي للدوري في الأعوام الثلاثة الأخيرة ونال اللقب عام 2016 قبل أن يخسر هذا الموسم أمام غولدن ستايت ووريرز (1-4) بعدما كان سقط أمام الفريق ذاته (2-4) عام 2015.