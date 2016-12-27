ديترويت يستغل غياب جيمس ويُسقط كليفلاند

وغداة فوز كليفلاند على وصيفه العام الماضي غولدن ستايت ووريرز 109-108 في مباراة لم تحسم حتى الثواني الأخيرة، أراح كافالييرز جيمس في المباراة التي استضاف فيها بيستونز.

إلا أن ذلك انعكس سلباً على كليفلاند الذي لم يجد حلاً لتفوق بيستونز في كل أرباع المباراة (22-19، 28-25، 26-20، 30-26). وبرز من ديترويت توبياس هاريس مع 21 نقطة رغم دخوله بديلاً، بينما أحرز ستة من لاعبي الفريق ثنائية مزدوجة ("دبل دبل").

وفرض ديترويت دفاعاً صارماً على لاعبي كليفلاند، ما جعل نسبة نجاح الأخير في التسجيل 38 بالمئة فقط. وقاد نجم كليفلاند كايري إيرفينغ فريقه مع 18 نقطة وثماني تمريرات حاسمة، أضاف إليها كيفن لوف 17 نقطة و14 متابعة.

وهذه الخسارة هي السابعة لكليفلاند هذا الموسم في مقابل 23 فوزاً، علماً أن ثلاثاً من المباريات التي خسرها، كانت في غياب جيمس.

وقال عنه لاعب ديترويت جون لويور بعد المباراة "هو على الأرجح أفضل لاعب في العالم".

أضاف "عندما لا يكون موجوداً، يكون الشعور مختلفاً، بالتأكيد. لديهم لاعبون موهوبون مثل كايري وكيفن ... يجعلون المباراة صعبة، لكن غياب ليبرون يسهل كل شيء".

ولا يزال كليفلاند متصدراً ترتيب المنطقة الشرقية، علماً أن وصيفه تورونتو رابتورز حسن رصيده الاثنين إلى 22 فوزاً في مقابل ثماني خسارات، بفوزه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 95-91.

والفوز هو الرابع تواليا لرابتورز، وساهم فيه نجمه دامار روزن بتسجيله 20 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

شيكاغو يعود إلى الفوز

وأنهى شيكاغو بولز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 90-85.

وكان دواين وايد أفضل المسجلين للفائز مع 21 نقطة وخمس تمريرات حاسمة. وعلى رغم تقدم شيكاغو بفارق 16 نقطة خلال الربع الأول، إلا أن إنديانا تمكن من معادلة النتيجة مطلع الربع الرابع.

وشهدت اللحظات الأخيرة للمباراة منافسة حادة، مع تمكن لاعب إنديانا بول جورج من تسجيل رمية ثلاثية قلّص فيها الفارق إلى نقطة واحدة (86-85) قبل النهاية بنحو 45 ثانية. ورد لاعب شيكاغو نيكولا ميروتيتش برفع النتيجة إلى 88-85 قبل 21.2 ثانية من النهاية، ليضيف إليها وايد نقطتي الحسم بكرة ساحقة "دانك" قبل النهاية بـ 1.2 ثانية، إثر خطفه الكرة من لاعب إنديانا أرون بروكس.

ومنح راندي فوي الفوز لبروكلين نتس على مضيفه تشارلوت هورنتس 120-118، بتسجيله رمية ثلاثية قاتلة مع صافرة النهاية.

وتعكر فوز بروكلين، وهو الثاني والعشرون له هذا الموسم في مقابل ثماني هزائم، بخروج لاعبه جيريمي لين مصاباً في الربع الثالث.

وفاز هيوستن روكتس على فينيكس صنز 131-115، في مباراة شهدت تسجيل نجم هيوستن جيمس هاردن 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة، ليحقق الـ "دبل دبل" الرابع والعشرين هذا الموسم.

وهي المرة التاسعة هذا الموسم يحقق هاردن 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة على الأقل، ما ساهم في سيطرة هيوستن على المباراة. وسجل الفريق 39 نقطة في الربع الأول، وواصل تقدمه في المباراة إلى 34 نقطة، لاسيما في ظل تسجيله 15 رمية ثلاثية ناجحة.

وفاز أورلاندو ماجيك على ملعبه 112-102 على ممفيس غريزليز.

وسجل أرون غوردون 30 نقطة للفائز، منها أربع رميات ثلاثية ناجحة من اأربع محاولات، و12 نقطة توالياً في الربع الثالث.

وفي مباريات أخرى، فاز دنفر ناغتس على لوس أنجلس كليبرز 106-102، وساكرامنتو كينغز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102-100، ومينيسوتا تمبروولفز على أتلانتنا هوكس 104-90، ونيو أورليانز بيليكانز على دالاس مافريكس 111-104.