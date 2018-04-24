دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين: هيوستن ويوتا على مشارف التأهل

ويتأهل إلى الدور المقبل الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

ووضع جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس في وضع جيد للتأهل بتسجيله 36 نقطة ليقوده إلى الفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 119-100 ضمن منافسات المنطقة الغربية.

وأضاف كريس بول 25 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، واريك غوردون 18 نقطة. ولعب كلينت كابيلا دوراً بارزاً أيضاً بتسجيله 14 نقطة مع 17 متابعة.

ولدى مينيسوتا، سجل كارل أنطوني تاونز 22 نقطة أضاف إليها 15 نقطة، وجيمي باتلر 19 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وديريك روز 17 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وأمام هيوستن فرصة ثمينة لحسم تأهله في المباراة الخامسة التي يخوضها على أرضه الأربعاء.

كان الشوط الأول متكافئاً تماماً بعد أن تعادل الفريقان 21-21 في الربع الأول ثم تقدم هيوستن بنقطة واحدة فقط في الثاني 29-28.

لكن هاردن ورفاقه تألقوا في الربع الثالث وسجلوا فيه 50 نقطة منها 22 نقطة لهاردن، وأنهوه بفارق كبير جداً بلغ 30 نقطة عن مينيسوتا، الذي حاول الرد في الربع الأخير لكن تقدمه 31-19 لم يجنبه خسارة المباراة بفارق 19 نقطة.

وعلق هاردن على ذلك بالقول: "نجحنا باللعب بالطريقة التي كنا نحاول اعتمادها منذ بداية البلاي أوف في الجانبين الهجومي والدفاعي"، مضيفاً "كان ربعاً رائعاً بالنسبة لنا، منحنا الثقة، والآن نعود إلى ملعبنا لمحاولة حسم التأهل".

وتابع: "إنّه أمر مخيف إلى حدٍّ ما عندما نتمكن من تأدية هذا الدور الهجومي في ظل هذا الحصار الدفاعي".



الفوز الثالث ليوتا



وفي المنطقة ذاتها، بات يوتا جاز على بعد فوز واحد أيضاً من بلوغ الدور الثاني من البلاي أوف بتقدمه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 3-1 بعد أن تغلب عليه في المباراة الرابعة 113-96.

وينتقل الفريقان إلى ملعب أوكلاهوما لخوض المباراة الخامسة الأربعاء، وفي حال لم تحسم السلسلة فيها، ستكون المباراة السادسة على ملعب يوتا، على أن تكون المواجهة السابعة والحاسمة على ملعب اوكلاهوما في حال تطلب الأمر ذلك.

برز من يوتا دونوفان ميتشل بتحقيقه 33 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، واضاف جو اينغلز 20 نقطة ورودي غوبرت 16 نقطة مع 10 متابعات.

وسجل لأوكلاهوما بول جورج 32 نقطة مع 6 متابعات وراسل وستبروك 23 نقطة مع 14 متابعة.

وأشاد نجم يوتا الإسباني ريكي روبيو الذي تألق في المباراة السابقة بميتشل قائلاً: "لعب بشكل مذهل، لا يبدو من اللاعبين النجوم لكن من الممتع مشاهدة ذلك ومساعدته على التحسن اكثر".