بيسرز الذي فاجأ كليفلاند ببداية قوية وتقدم بفارقِ تسع عشرة نقطة في الربع الأول , صعب المهمة َكثيرا على ليبرون جيمس وزملائِه الذين حاولوا تقليصَ الفارق في الربع الثالث , لكن الضيوفَ عادوا ليفرضوا أفضليتَهم في المواجهة ,, ليتجرعَ فريق الفرسان خسارتَه الاولى في هذه المرحلة من البلاي أووفس منذ عودة ملكه جيمس

