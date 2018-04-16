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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

دوري كرة السلة الأمريكي 2018: بايسرز 98 كافالييرز 80

2:53 دقيقة

في اولى مواجهاته في الادوار الاقصائية خسر وصيفُ البطلِ كليفلاند كافاليرز على أرضه أمام ضيفه أنديانا بيسرز بثمانين نقطة ًلثمان وتسعين ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين

بيسرز الذي فاجأ كليفلاند ببداية قوية وتقدم بفارقِ تسع عشرة نقطة في الربع الأول , صعب المهمة َكثيرا على ليبرون جيمس وزملائِه الذين حاولوا تقليصَ الفارق في الربع الثالث , لكن الضيوفَ عادوا ليفرضوا أفضليتَهم في المواجهة ,, ليتجرعَ  فريق الفرسان خسارتَه الاولى في هذه المرحلة من البلاي أووفس منذ عودة ملكه جيمس  
 

الدوري الأميركي للمحترفين