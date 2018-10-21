

أفسد هيوستن روكتس على النجم ليبرون جيمس مباراته الأولى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على أرض فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز، بالفوز بنتيجة 124-115 في اللقاء الذي شهد تبادلاً للكمات بين لاعبي الفريقين.

وسجل جيمس المنتقل إثر الموسم الماضي من كليفلاند كافالييرز إلى ليكرز، 24 نقطة في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب ستايبلز سنتر، إلا أنه لم يتمكن من مواجهة نجمي هيوستن جيمس هاردن وكريس بول مسجلي 64 نقطة (36 لهاردن، و28 نقطة و10 متابعات لبول).

وقال "الملك" جيمس الذي اختير أفضل لاعب في الدوري أربع مرات خلال مسيرته "كانت لدينا فرصة للفوز بالمباراة (...) لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق. لم يقل أحد أن المنافسة ستكون سهلة".

وساهم جيمس في قيادة فريقه السابق كليفلاند كافاليرز إلى الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المواسم الأربعة الأخيرة لمواجهة غولدن ستايت ووريرز أربع مرات توالياً، وإحراز اللقب في 2016. إلا أن اللاعب الذي انتقل إلى صفوف ليكرز في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 150 مليون دولار، لا يزال يبحث عن فوزه الأول بقميص فريقه الجديد الذي تلقى السبت خسارته الثانية في مباراتيه في الدوري هذا الموسم.

وكان جيمس قد سجل 26 نقطة الخميس، لكنه فشل في قيادة فريقه للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز في مباراة انتهت لصالح الأخير 128-119.

وشدد جيمس على أن لاعبي ليكرز سيقومون بتقييم أدائهم في المباراتين الأوليين، موضحاً "سنعمد إلى مشاهدة الشريط (عن المباراة). هذا أفضل معلّم لنا، أن نتمكن من رؤية الأمور التي قمنا بها بشكل خاطئ".

وبدأ هيوستن المباراة بشكل أفضل، وسجل سبع نقاط قبل أن يتمكن جيمس من التسجيل من محاولته الأولى. وعلى رغم أن ليبرون قدم لمحات أقل من مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد، إلا أنه أثار حماسة الـ19 ألف متفرج في مدرجات ملعب لوس أنجليس، لاسيما بكرة ساحقة "دانك" نفذها في الربع الأول، وساهمت في معادلة النتيجة 14-14.

إلا أن هيوستن تمكن من إنهاء هذا الربع لصالحه 31-28، قبل أن يوسع الفارق بشكل طفيف في الثاني وينهيه 35-34. وفي الربع الثالث، تمكن هيوستن من تقليص الفارق والتفوق 35-32، قبل أن يعود هيوستن ويسيطر على الربع الأخير وينهيه لصالحه 26-18.

لكمات واستبعاد ثلاثة لاعبين

وطبع المباراة الاشكال الذي وقع في الربع الأخير، وأدى إلى استبعاد بول من هيوستن، وراجون روندو وبراندون إينغرام من ليكرز، والذين يواجهون احتمال فرض عقوبات.

وقام اللاعبون بتوجيه اللكمات لبعضهم البعض، لاسيما بعدما قام بول بوضع يده على وجه راندو ودفعه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لاسيما جيمس الذي أبعد كريس بول.

وقال مدرب هيوستن مايك دانتوني "رأيت ما حصل من بعيد. كان الأمر محتدماً جدا". ً

في المقابل، قال هاردن أن الإشكال "تطور بشكل سريع، لكن في ما عدا ذلك، أنا سعيد لأننا حققنا فوزنا الأول" هذا الموسم، ملمحاً إلى أن بول قال أن روندو قام بالبصق في وجهه، مضيفاً "كرجل، الأمر الوحيد الذي يمكنك القيام به رداً على ذلك، هو الدفاع عن نفسك".

ويعول ليكرز الذي أنهى الموسم الماضي مع 35 فوزاً و47 خسارة، على جيمس لقيادته إلى الأدوار النهائية "بلاي أوف" للمرة الأولى بعد خمسة مواسم، وهي أطول فترة يغيب فيها فريق المدينة المتوج بـ16 لقباً في دوري كرة السلة للمحترفين، عن هذه الأدوار.

واعتبر جيمس (33 عاماً) أن الفريق يعتمد على اللاعبين الشبان، وأنه يحتاج إلى وقت للتحسن. وقال "لا يزال الطريق طويلاً أمامنا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأداء السبت كان أفضل من المباراة الأولى.

فوز ثالث توالياً لتورونتو

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، واصل تورونتو رابتورز سلسلته المثالية في مطلع الموسم الجديد، محققاً انتصاراه الثالث توالياً، وهذه المرة على حساب مضيفه واشنطن ويزاردز 117-113.

وعمد تورونتو إلى إراحة نجمه كاوهي ليونارد لكون الفريق كان يخوض مباراته الثانية خلال 24 ساعة فقط (فاز على بوسطن سلتيكس 113-101 الجمعة)، وبرز في غيابه كايل لاوري بتسجيل 28 نقطة بينها 13 في الربع الأخير، إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

أما واشنطن الذي تلقى خسارته الثانية في مباراتين، وطرد مدربه سكوت بروكس في الربع الأخير لاحتجاجه على قرارات التحكيم، فكان الأفضل في صفوف برادلي بيل مع 32 نقطة، أضاف إليها جون وول 25 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز تشارلوت هورنتس على ميامي هيت 113-112، ودالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 140 - 136، وبوسطن سلتيكس على نيويورك نيكس 103 - 101، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 116 - 115، وبورتلاند ترايل بلايزرز على سان أنطونيو سبيرز 121 - 108، ودنفر ناغتس على فينيكس صنز 119 - 91، وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز 118-116، وإنديانا بايسرز على بروكلين نتس 132 - 112.

عودة محتملة لوستبروك

أعلن بيلي دونافان مدرب أوكلاهوما سيتي ثاندر، أن نجمه راسل وستبروك المبتعد منذ خضوعه لعملية جراحية في الركبة الشهر الماضي، قد يعود إلى الملاعب في مباراة الأحد ضد سكرامنتو كينغز.

وقال مدرب الفريق الذي خسر مباراتيه الأوليين هذا الموسم، أن وستبروك (29 عاماً) سيكون ضمن التشكيلة التي تستعد لخوض اللقاء، من دون أن يؤكد ما إذا كان سينزل إلى أرض الملعب أم لا.

وأوضح بشأن أفضل لاعب لموسم 2016-2017 "عندما أتناقش معه، الأهم هو معرفة شعوره البدني غداة التمارين المكثفة. هو يعرف جسمه أفضل من أي شخص آخر، ويحتاج لأن يكون كل شيء على ما يرام".